El Lenovo Tenerife s'ha quedat amb el primer bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei 2022 en superar (62-64) el Joventut de Badalona aquest dijous en un matx decidit en els segons finals. Els de Txus Vidorreta jugaran per quarta vegada en els darrers sis anys les semifinals del torneig del k.o, gràcies a un fort inici (10-25). S'ha notat la tensió i passió per la Copa, que han permès al Tenerife marxar en el marcador. Però la Penya no es rendeix mai i avui ha estat a punt de culminar una remuntada èpica.

JOVENTUT: Vives (-), Willis (12), Paul (2), Parra (14) i Tomic (15) --quintet titular--, Ribas (6), Brodziansky (11), Ventura (-), Bassas ( -), Birgander (2). LENOVO TENERIFE: Huertas (8), Salin (4), Todorovic (6), Doornekamp (8) i Shermadini (12) --quintet titular--, Borg (8), Rodríguez (-), Sastre (4), Sulejmanovic (2), Wiltjer (8), Guerra (4). PARCIALS: 10-21, 13-15, 16-15, 23-13.