Tal com era d’esperar, el potencial físic i de joc del Reial Madrid va ser massa gran per al Catalana Occident en la segona jornada de la Minicopa ACB de Granada. Els blancs es van imposar per un clar 43-74 fent ús d’una gran defensa i deixant en baixos percentatges de tir i amb moltes pèrdues de pilota els manresans. L’equip bagenc es troba virtualment eliminat de la competició. Per classificar-se, hauria de guanyar avui el Cajasiete Canàries, una empresa ja complicada pel nivell dels insulars, que dimecres van perdre per un sol punt contra el Madrid i que ahir van apallissar el Joventut (82-62) basant-se en els dos metres d’alçada de la seva gran estrella, Babel Lipasi. A més, hauria d’esperar que el Madrid derrotés el Joventut i en el bàsquet average recuperar 59 punts. Per tant, un impossible.

De tota manera, l’experiència ha hagut d’anar bé als jugadors de Gerard Carrión, ja que, com va dir ahir mateix el tècnic del Baxi, Pedro Martínez, sempre és bo enfrontar-te contra els millors per saber quina diferència hi ha respecte d’ells. Ahir, Carrión va sortir a jugar amb un cinc inicial molt alt, amb els habituals pivots Feixa i Font tots junts, i amb Gerard Fernández de base. Però en el primer període, els manresans ja van tenir problemes per aturar Quiñones, el tirador del Madrid, que va anotar vuit punts i que va impulsar la seva formació a aconseguir-ne disset de diferència (11-28) al primer dels primers deu minuts. El conjunt madridista, que si derrota avui a la Penya serà primer de grup però que es pot haver d’enfrontar al Barça en les semifinals, no va abaixar el pistó en defensa en el segon període, en què, va deixar el seu adversari en sis punts i va estirar la diferència fins als 26 punts al descans i fins als 34 al final del tercer quart. Amb tot decidit, i amb els madridistes fent rotacions, el Catalana Occident almenys se’n va anar del partit amb l’honra de guanyar el darrer parcial, per un resultat tan significatiu com 17-14, amb vuit punts de Lucas Sánchez i quatre de Marc Tejada. En l’altre grup, la gran sorpresa va ser la pallissa del València sobre el Barça per 99-72, amb 28 punts de Javier Viguer, un ala que el dia anterior ja n’havia fet 31. A més, triomf del Betis sobre l’Unicaja per 59-57.