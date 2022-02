Va ser la jornada prèvia de la gran estrena del Baxi Manresa a la Copa del Rei de Granada. Durant setmanes, els aficionats han esperat amb candeletes aquesta cita. Coincidint amb el pont de les festes de la Llum, han estat molts els aficionats que s’han reservat aquestes dates per fer costat al seu equip. I han estat molts del Bages i també de les comarques veïnes o d’altres indrets del país, seguidors acèrrims del club del Congost.

Ahir, el rosari de pelegrins de la religió del Bàsquet Manresa va ser continu des de primeres hores del matí. I aquest divendres, que és quan els de Pedro Martínez debutaran contra el Barça, encara continuarà. L’equip es va desplaçar en avió, sortint a les vuit des del pavelló de la capital del Bages fins a l’aeroport del Prat. Un cop aterrat l’aparell, el copilot de la companyia aèria, Vueling, va tenir un gest amb el Baxi i va posar l’himne per megafonia per desitjar-los sort. Des de ben d’hora es va anunciar que hi havia un cas positiu de covid-19. El club no va fer públic el nom, però de seguida es va saber, a través d’aficionats que es van adonar de la seva absència, que Juampi Vaulet no s’havia desplaçat per agafar l’avió. El whatsapp de la Grada d’Animació està sent, en aquestes jornades, una constant via informativa, sobretot per conèixer indrets d’obligada visita a la ciutat de l’Alhambra.

També ha estat una gran via per assabentar-se d’abonaments que quedaven lliures. I és que a Granada hi ha molts aficionats del Manresa, que seran uns 400 segons estimació del club. Es veuen moltes samarretes vermelles i entre els que s’han desplaçat, una colla que ha baixat sense entrades. Compten aconseguir-les entre els equips eliminats ahir. Si no, «ho veurem en un bar i ens ho passarem també molt bé», explicava un grup al centre de la ciutat, que ha batejat alguns carrers amb motius de la Copa. Una via ha rebut el nom de Calle de la Monekemanía.

La corrua d’incondicionals del Baxi ha arribat per diferents mitjans de transport. Uns, com l’equip, amb avió, aterrant a la mateixa Granada, però també a Màlaga, Sevilla o Almeria. D’altres, amb tren, amb l’AVE, sortint molts ahir des de primera hora del matí i fent transbordament a Còrdova. Entre aquests hi havia un avi i els seus dos nets. Els havia promès, a principi de temporada, que si el Manresa es classificava per a la Copa els hi portaria. Ni l’equip, ni ell no han fallat. És la força del Bàsquet Manresa, que passa de generació en generació.

També per les carreteres i les autopistes (ara sense peatges!) el vermell era molt present en cada àrea de descans o parada per esmorzar o dinar. I entre els aficionats, tot un olímpic en waterpolo, el manresà Albert Canal, diploma als Jocs de Los Angeles del 1984. «El meu fill juga a bàsquet, en tenia moltes ganes. Hi anem disposats a passar uns dies molt bonics amb la família i els amics». Avui Manresa triomfarà o perdrà davant del Barça, però fora de la pista ja ha guanyat.