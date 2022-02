L'aler del Baxi Manresa Juampi Vaulet ha dit després de la derrota del Baxi davant el Barça en els quarts de final de la Copa del Rei que "quan comets tants errors seguits el pagues".

"Hem començat bé, sobretot els primers minuts jugant com volíem, però després el Barça ha reforçat en defensa", ha afirmat el jugador en zona mixta.

L'aler del Baxi Manresa ha reconegut que han acabat el primer temps "contents" però que en el segon els han tret "una gran diferència en el marcador en quatre o cinc minuts".

"Sabíem que davant el Barça no es pot fallar. Quan comets tants errors seguits i tens tants minuts de desconcentració ho pagues", ha declarat.

Vaulet ha reconegut que els sap "greu" la derrota per "no poder haver competit" i també per l'afició que s'ha traslladat fins a Granada per donar suport.