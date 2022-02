Els jugadors del Baxi Manresa Yankuba Sima i Dani Pérez han jugat en la victòria de la selecció espanyola contra Ucraïna (88-74) en el tercer partit de classificació per al Mundial del 2023, amb la qual cosa el conjunt de Sergio Scariolo va assegurar de manera virtual la seva presència en la següent ronda. El duel s'ha jugat en un ambient reivindicatiu per part del conjunt eslau, afectat per la situació bèl·lica al seu país.

Pel que fa als jugadors del Baxi, Yankuba Sima ha anotat 11 punts i ha capturat 5 rebots, amb un 9 de valoració en més de 16 minuts. Més baixa ha estat la participació de Dani Pérez, que no ha anotat en gairebé sis minuts i mig a la pista. El duel de Còrdova és l'únic que Espanya jugarà en aquesta Finestra FIBA, ja que el duel que havia de disputar diumenge a Kíev ja fa dies que va ser ajornat per l'amenaça d'invasió russa que aquest dijous s'ha fet realitat. Espanya ja havia guanyat els partits anteriors del grup contra Macedònia del Nord (65-94) i Geòrgia (89-61).