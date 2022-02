El base francès del Baxi Manresa Sylvain Francisco ha tingut un bon debut amb la seva selecció en la fase classificatòria per al Mundial 2023, les anomenades Finestres FIBA. El jugador de Créteil ha anotat 8 punts i ha estat el més destacat en l'estadística de +/-, aquella que determina la diferència de punts a favor o en contra de l'equip amb ell en pista, en la victòria francesa contra Portugal per un rotund 94-56.

El partit, disputat a Dijon, ha estat una passejada per a un conjunt de Vincent Collet que només ha tingut problemes en el primer període, en què els lusitans guanyaven per 15-17. A partir d'aquí ha capgirat el resultat i ha anat augmentat la diferència. Francisco, que no ha sortit en el cinc inicial, ha anotat un bàsquet de dos i dos triples de sis intents, a més de capturar un rebot i repartir tres assistències per a una valoració total de +9.

França suma tres victòries en tres partits en aquesta fase i lidera el grup E europeu. Montenegro té dues victòries, Hongria, una i tanca Portugal amb cap. Els tres primers passen a la següent fase. En aquest grup també s'ha jugat l'Hongria, 67-Montenegro, 83. El conjunt francès es torna a enfrontar als portuguesos, també amb Francisco, aquest diumenge, a les sis de la tarda, a la població de Matosinhos.