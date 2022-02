El jove ala-pivot del Baxi Manresa Marcis Steinbergs ha jugat un minut i un segon en la victòria de Letònia a la pista de Bèlgica (65-66) en el partit que s'ha disputat a Mons pertanyent a la fase de classificació per al Mundial 2023. El jugador procedent del Gran Canària no havia debutat encara amb els bàltics en les finestres FIBA i ho ha fet en aquesta ocasió per derrotar uns belgues que han notat la baixa del seu company en el Baxi Ismaël Bako, lesionat a la mà esquerra.

El partit ha estat de domini dels letons durant gairebé sempre, amb avantatges clarament per damunt dels deu punts, però Bèlgica ha reaccionat al final i el jugador del Hapoel Jerusalem Retin Obasohan ha disposat de l'última pilota per capgirar el resultat, però no ha resolt bé la seva penetració. Amb aquest resultat, Bèlgica i Letònia empaten a dues victòries en tres partits i es posen a una de Sèrbia, que no ha tingut gaires problemes per derrotar Eslovàquia per 75-63 en l'altre partit del grup A. Els quatre equips repetiran enfrontaments, ara en camp del que aquest divendres era visitant, aquest dilluns. Letònia i Bèlgica jugaran a Riga.