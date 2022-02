L'ala del Baxi Manresa Elias Valtonen ha col·laborat amb 11 punts, 6 rebots i 11 de valoració a la victòria de Finlàndia contra Eslovènia (86-76) en la tercera jornada del grup C de la fase de classificació europea per al Mundial del 2023. Aquest resultat, unit a la victòria de Suècia a la pista de Croàcia per 64-70, provoca un triple empat al capdavant del grup entre finlandesos, eslovens i suecs, amb dues victòries, i deixa despenjada, de manera sorprenent, la formació croata.

En el duel jugat a Espoo, va destacar el jugador del Lenovo Tenerife Sasu Salin, autor de 25 punts. En els finlandesos hi havia un altre exjugador del Baxi, Erik Murphy, que va ser al Congost la temporada 2019-20, fins que la pandèmia ho va aturar tot. Ahir va anotar 20 punts. Murphy juga ara als Fukushima Firebons japonesos. De la banda eslovena, amb les baixes de totes les estrelles de l'NBA com Doncic i Goran Dragic, el millor ha estat el germà d'aquest, Zoran, autor de 25 punts. El jugador del València Mike Tobey n'ha fet 12 i no ha jugat el seu company Prepelic. Eslovènia i Finlàndia jugaran dilluns el segon partit d'aquesta finestra FIBA a Koper.