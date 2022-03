Apagats els enlluernadors focus de la Copa del Rei i superada una nova jornada de seleccions, el Baxi torna al Nou Congost i a la Lliga Endesa contra el Fuenlabrada. Un partit contra un equip més difícil de combatre del que diu la classificació i que els manresans afrontaran sense Ismael Bako ni Elias Valtonen, ambdós lesionats.

El Baxi inicia avui una sèrie de 8 partits durant aquest mes que definiran el seu futur a la Champions i bona part de l’esperança d’entrar en els play-off de l’ACB. L’equip jugarà dilluns i dijous vinent contra el Treviso, l’altre dilluns a València i al cap de dos dies a la pista del Darussafaka turc. I ho farà sense Valtonen, que va tornar dels compromisos internacionals amb Finlàndia amb un esquinç lineal anterosuperior de labrum, a l’espatlla dreta. Una baixa sensible que s’uneix a la que té Bako a la mà esquerra i que el va fer jugar minvat contra el Barça a la Copa del Rei.

«Ja estava lesionat abans de viatjar a Granada, però teníem un diagnòstic equivocat», va apuntar ahir Pedro Martínez, i va afegir que «és baixa segura», amb referència al pivot belga. Sobre el rival, el tècnic català va destacar que «és un equip d’un bon nivell, amb jugadors experts, que ens posaran dificultats. Nosaltres, amb energia i l’ajuda de l’afició, confiem poder-lo guanyar».

En aquest sentit, i a través de les xarxes, els grups d’animació estan convocant els seguidors a vestir de vermell i donar a les graderies el color inconfusible de l’equip. Martínez va afirmar que a l’afició «la necessitem sempre, i sabem que ens ajudaran, com ho fan sempre; amb ells, som millors».

Derrota a la primera volta

Tot i la diferència que hi ha entre els dos rivals a la classificació, el Baxi no oblida que a la primera volta va encaixar noranta punts a Fuenlabrada i va perdre per 90-82. En les files del conjunt madrileny podria tornar Obi Emegano i encara és baixa Osas Ehigitor, que ja torna a entrenar-se. Estadísticament, destaquen algunes xifres com els 14.5 punts per partit de l’aler Meind i les 6.3 assistències del base Novak.

Sobre el Baxi, Raventós va indicar ahir que «estan en un punt brutal de competitivitat, d’energia i de bon joc». El tècnic del Fuenlabrada va afegir que els manresans «juguen molt bé, s’adapten als altres equips, troben de seguida les errades dels rivals, acaben provocant que els rivals s’equivoquin. Si el nostre nivell d’energia és l’adequat, podrem competir». Així mateix, l’entrenador català va esmentar «la gran concentració» que els jugadors del Baxi tenen «durant els quaranta minuts».