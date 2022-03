"Al Baxi Manresa el meu rol era molt secundari, tenia clar que això no és precisament el que ara em toca". D'aquesta manera Txemi Urtasun justifica la seva marxa del Nou Congost rumb al Bàsquet Girona de la lliga LEB. Ho ha explicat ell mateix en una entrevista a Diari de Girona, el mateix grup editorial de Regió7, en la qual fa balanç del seu breu pas per la capital del Bages.

L’escorta navarrès, a punt de fer 38 anys, va arribar al Nou Congost el 10 de gener per afegir-se als entrenaments i, al cap d’uns dies, va signar contracte fins a final de curs. Urtasun, però, només va jugar 4 minuts a la Champions i no va debutar a la Lliga Endesa, i aquesta setmana passada va rescindir el contracte i es va incorporar Girona de Marc Gasol.

"He de gaudir a la pista i, el temps que em quedi, sentir-me que tinc un rol dins de l’equip"

"He de gaudir a la pista i, el temps que em quedi, sentir-me que tinc un rol dins de l’equip", explica Urtasun. Amb tot, no renega de la seva estada a Manresa. "He de dir que aquest temps he après molt perquè Pedro Martínez és un bon entrenador. Estic content d’haver-hi estat, però volia sentir-me partícip", diu,

Segons el relat del navarrès va ser el Girona qui es va interessar per ell, un equip que li va oferir "un projecte bonic" i davant del qual "no va dubtar". "Buscaven a un jugador que ocupés la meva posició. Em van preguntar quina era la meva situació a Manresa i què pensava fer a curt termini, si estava disposat a venir. L’interès va ser mutu i en 24 o 36 hores estava tot dat i beneït", revela.