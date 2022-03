La sort del Baxi a la Champions passa pel doble enfrontament contra els dos equips turcs després de vèncer aquest divendres per segon cop aquesta setmana el cuer del grup, el Nutribullet Treviso, que només ha resistit el ritme del Baxi durant el primer quart. En un Nou Congost que ha tornat a vibrar -després de retre un emotiu homenatge a les víctimes de l'agressió russa a Ucraïna en la prèvia del matx-, el conjunt bagenc ha demostrat que és una màquina anotadora i ha resolt amb contundència el partit pendent des de la primera jornada pel brot de covid que van patir els italians.

Pedro Martínez havia avisat que el Nutribullet seria un contrincant més complicat que dilluns i el primer quart li ha donat la raó. Els italians han dominat el rebot en els minuts inicials -a mig període anaven 5-9 en aquest apartat- i han intercanviat cistelles amb els locals per fer enlairar el marcador fins a un 26-27 que ha fet presagiar una nit de molts punts en l’electrònic.

El Baxi, que ha tingut la bona notícia del retorn del pivot belga Ismael Bako després d’estar absent en els últims enfrontaments per una lesió a la mà esquerra, s'ha significat per un notable encert en el tir de 3 que li ha proporcionat els primers avantatges, però els de Treviso han sortit a plantar cara. L’equip transalpí ha fet un joc atrevit, agressiu, imposant un alt to físic sota les cistelles que ha enganxat els manresans per sorpresa. Així, cap dels dos equips ha pogut assumir el control del duel. En les files bagenques, Moneke ha mantingut el pols amb 8 punts i l’equip va tancar el primer parcial igualant el poder a la pintura (11 rebots a favor i 13 pels italians).

L’equilibri, però, s'ha acabat a cop de triples: fins a 5 n'han anotat els jugadors del Baxi (9 de 17 en els primers vint minuts). Minut a minut, els locals han anat obrint una escletxa en el marcador (44-33 després del segon triple de Maye) que ha assolit proporcions de pallissa al final del segon parcial: 59-37. 22 punts amunt.

Controlant el rebot, corrent i exhibint un gran encert anotador, el ritme del Baxi ha sigut inabastable per un Treviso que ha tornat a ser víctima de la capacitat dels homes de Pedro Martínez per perforar la cistella contrària. Amb només vint minuts ja estava clar que no hi havia altre candidat a la victòria que l’esquadra local.

Velocitat de creuer

En esport tot és possible, però aviat ha quedat clar que el Baxi no permetria cap sorpresa. En els segons vint minuts, el partit no ha tingut gaire història més enllà de ser una nova demostració de la voracitat i la fam dels manresans. I del poder d'un col·lectiu que no treu el peu de l'accelerador: la d'aquesta nit ha sigut una altra actuació coral en la qual tots els jugadors disponibles han aportat el seu gra de sorra a l'èxit.

En el tercer partit en sis dies, Pedro Martínez ha repartit joc i el domini manresà no se'n va ressentir. El Nutribullet no ha pogut retallar diferències -de fet, el Baxi ha guanyat el quart per un marge de dos punts (84-60)- i ha assistit a un recital anotador dels catalans. La tècnica a Menetti, queixós amb l'arbitratge per una acció entre Vaulet i Sokolowski, ha sigut l'anècdota d'aquest tercer període.

En el darrer quart, l'avantatge del Baxi s'ha enfilat fins a 29 punts en ple festival de triples (14 de 29 amb el 92-63), una diferència que el Treviso ha retallat lleugerament en una reacció final estèril que només ha servit per maquillar una derrota inapel·lable amb el 108-88 final.

Els manresans són ara segons a la classificació del grup: dimecres seran equip de quarts si guanyen a la pista del Darüssafaka. Sinó, tot es decidirà el dimarts 22 de març al Nou Congost contra el Tofas.