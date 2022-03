L’encert en el tir de dos punts i en els llançaments triples; la quantitat d’assistències facilitades; un balanç favorable entre les pilotes perdudes i les recuperades i, sobretot, un joc més sòlid, consistent i treballat que el d’un oponent que en moltes fases del partit va oferir un bàsquet caòtic, van ser les claus de la transcendent victòria del Baxi Manresa, dilluns, a la pista de l’històric Nutribullet Treviso Basket (88 a 103).

El triomf en aquest partit corresponent a la quarta jornada de la segona fase de la Basketball Champions League (BCL) situa al conjunt manresà amb un balanç favorable a la classificació provisional del grup J, amb dues victòries i una derrota.

Avui, els jugadors de Pedro Martínez han de tornar a enfrontar-se al conjunt italià. Una situació gens freqüent. Malauradament, el flagell de la crisi sanitària va impedir que es jugués durant l’última setmana de gener el matx entre ambdues formacions corresponent a la primera jornada d’aquesta segona fase. Per tant, en el partit que s’iniciarà aquesta nit, a partir de les 21 hores, al pavelló del Nou Congost, el repte per al Baxi Manresa és mantenir la intensitat defensiva i el criteri en atac per repetir triomf contra un oponent inferior si els manresans no ofereixen unes prestacions inusualment baixes.

La recompensa en cas de sumar la hipotètica tercera victòria és doble. En primer lloc, el Baxi Manresa dependria de si mateix per segellar la classificació per als anhelats quarts de final de la competició. A més, el conjunt manresà estaria en disposició de sentenciar l’accés a la següent fase de la Basketball Champions League si dimecres de la setmana vinent s’imposés a la pista del Darüssafaka. I en el supòsit que els jugadors de Pedro Martínez perdessin per menys de 15 punts a Istanbul, encara tindrien la possibilitat d’assolir la classificació imposant-se al Tofas Bursa al Nou Congost, en l’ultima jornada del grup J. Recordem que els bagencs van sotmetre a Manresa el Darüssafaka per 89 a 74, liderats per Juampi Vaulet (13 punts i 6 rebots) i Yankuba Sima (14 punts).

Tal com assenyalàvem, la victòria a Treviso es va fonamentar, una vegada més, en les notables prestacions de tot l’equip. Luke Maye va excel·lir (22 punts, 4 rebots, 3 assistències i 27 crèdits de valoració), però les 30 assistències repartides pels jugadors del Baxi Manresa; les 13 pilotes recuperades per 12 de perdudes; els 11 triples transformats de 24 intents i un percentatge d’encert en els llançaments de dos punts del 60% (24 de 40) evidencien els avantatges d’anteposar el joc en equip a les individualitats característica dels conjunts de Pedro Martínez.

Pel que fa al Nutribullet Treviso, el base DeWayne Russell (21 punts, 4 rebots i 3 assistències) i l’ala Giordano Bortolani (22 punts) es presenten com els seus jugadors més destres i efectius, amb la col·laboració inestimable del pivot nord-americà Henry Sims (19 punts i 11 rebots), molt difícil d’aturar dins la zona sense el concurs d’Ismaël Bako.

L’ala argentí Juampi Vaulet va reflexionar ahir que «ens enfrontem al mateix oponent que en el darrer partit, però crec que els jugadors del Treviso jugaran amb més intensitat a Manresa». «Per això, nosaltres hem de palesar l’energia amb què juguem tots els partits des de l’inici». Per la seva part, el base Sylvain Francico va assenyalar que «és difícil jugar contra un equip al qual acabes de derrotar. Sens dubte, ens hauran estudiat i ara coneixeran millor quines poden ser les nostres febleses. Hem d’analitzar com els vam guanyar amb el vídeo, i si millorem tant en defensa com en atac, podem tornar a vèncer». A més, Francisco va posar en valor el fet que «no estem perdent partits a casa». El base francès va remarcar que «estic segur que amb el suport de l’afició el futur ha de ser realment bo per a l’equip».