El Baxi es va enredar anit en la teranyina del València i no va poder treure profit d’un partit igualat que els locals van dominar sobretot a partir del joc dels seus homes alts i una alta intensitat defensiva. Després de tres victòries consecutives entre la Lliga Endesa i la Champions, els homes de Pedro Martínez, molt crític amb l’arbitratge, van caure en una de les pistes més difícils del campionat, on el Manresa fa catorze anys que no hi guanya.

Un gran encert en el triple i la capacitat dels homes alts van servir al València per marcar la pauta en els primers vint minuts. Tot i que el màxim avantatge no va superar els nou punts (27-18, 50-41), els locals van dominar el marcador aprofitant que al vertigen atacant del Baxi li va faltar encert durant bona part del primer temps. L’1 de 9 en el tir de 3 que figurava en la seva estadística abans del que va fer Francisco per situar el 39-34 era una llosa i contrastava amb el magnífic 8 de 14 que va acabar signant el conjunt taronja abans de marxar als vestidors.

Ambdós equips van sortir conscients de la dificultat del partit i que el calendari no els dona treva. Però no hi va haver pausa i el ritme d’uns i altres va ser molt alt. Una jugada de 6 punts (triple de Dubljevic amb falta addicional, tir lliure fallat, rebot i triple de Hermannsson) va obrir la primera escletxa (11-6). El Baxi no li va perdre la cara al partit i va arribar a situar-se a només dos punts (41-39), però no va acabar de culminar la remuntada i va arribar al descans amb només quatre punts de desavantatge (50-46).

Els jugadors de Pedro Martínez van tenir dificultats per aturar els homes alts del València, però el mateix va passar en la pintura local a l’hora de frenar l’ímpetu de Chima Moneke. El jugador més carismàtic del Baxi -i un dels més mediàtics de la Lliga- va ser un huracà desfermat: 19 punts (inclòs 1 dels 3 triples de l’equip en els dos primers quarts) i 4 rebots. Tot i el cabdal ofensiu d’un València que, d’altra banda, sumava pilotes perdudes sense parar (13), el Baxi seguia en el partit.

Tensió al límit

Paradoxalment, després dels gairebé cent punts anotats entre els dos rivals en el primer temps, la represa va ser plena d’imprecisions i desencert. El Baxi va recuperar el curt desavantatge que arrossegava (52-53 amb un gran triple de Dani Pérez) i el partit va entrar en una nova dimensió, amb defenses d’alta intensitat, bloqueigs als límits i molta elaboració per a cada cistella.

Una antiesportiva de Prepelic i la tercera falta de Dubljevic van complicar el joc local, però el Baxi va continuar poc afortunat en el tir exterior (4/21 en triples al final del tercer període). Tot i que la primera cistella de Valtonen, que tornava després de patir una lesió a l’espatlla amb la selecció finlandesa, va posar el 59-59 a l’electrònic, el Baxi no aconseguia controlar la situació (66-61 abans del darrer quart).

Quatre punts de Sima van retallar la distància al mínim (66-65) i dos tirs lliures de Dani Pérez van empatar a 71. En un escenari de lluita aferrissada per cada punt, els tirs lliures mantenien el València amb avantatges minsos, i alhora suficients davant un Baxi que no podia controlar la seva cistella i que no va tenir l’encert necessari per encistellar en els moments decisius. Tot i això, continua tercer.