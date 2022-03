Pedro Martínez es va mostrar anit especialment crític amb l’arbitratge a l’hora de fer balanç del partit. El tècnic del Baxi va assegurar que «estem una mica cremats per la manera com ens han xiulat» i va fer esment de la diferència de faltes indicades a uns i altres: el balanç va ser d’onze a favor de l’esquadra local.

«Crec que tothom ha pogut veure l’estadística de les faltes d’uns i altres. Ens han perjudicat», va assegurar, afegint però que també hi va haver altres aspectes que van ser claus per a la victòria dels de Joan Peñarroya. «El València ha tingut encert en el tir de 3, i nosaltres hem estat sempre dins del partit, remant contra corrent». Segons l’entrenador del conjunt manresà, «hem fet un bon partit, amb coses a millorar, amb alguns un contra un millorables, però en defensa hem recuperat pilotes, hem estat proactius i hem rebotejat bé en atac, sobretot al primer temps».

Per això, «amb l’arbitratge que hem tingut, si no haguéssim jugat bé ens haurien vençut de vint, que és el que era d’esperar; semblava que qualsevol contacte que fèiem era falta, i quan ho feien ells no tant». Amb aquest panorama, «sembla que no teníem opcions de guanyar, però si i això hem competit tan bé, senyal que hem fet coses bé».

Pedro Martínez, com el capità Rafa Martínez, van ser ovacionats abans del partit l’afició local. Un des de la banqueta i l’altra a la pista, van ser peces claus del títol que el club va conquerir la temporada 2016-17. «Estem molt agraïts, al públic i també a la gent del club, el Joan Roig, que ens ha vingut a saludar. El carinyo és mutu perquè no tot és guanyar, també compten altres coses».

L’equip viatja directament a Turquia perquè dimecres el Baxi jugarà un partit clau de la Champions a la pista del Darüssafaka. «Ens hauria agradat tenir més temps, però és el que hi ha», va apuntar Martínez: «farem un entrenament suau quan arribem, i intentarem dormir i menjar bé i competir. No posem excuses, no ens queixem».