El Baxi Manresa no ha pogut assegurar la classificació per als play-off de quarts de final de l'Eurolliga però ho farà si guanya dimarts al Tofas Bursa al Congost. A més, si guanyen per 6 punts o més, seran primers de grup sempre que el Darüssafaka guanyi a Treviso. Si l'equip d'Istanbul perd a Itàlia, llavors al Baxi li caldrà guanyar el Tofas per més de sis punts per ser primers. El Baxi també es classificaria com a segon si perd contra el Tofas però el Darüssafaka també cau a Itàlia.

Tornant al partit d'aquest dimecres, els bagencs, que han fet una molt mala primera part, s'han avançat de fins a quatre punts a poc per al final, però un seguit de males decisions i pèrdues en el darrer minut els ha suposat la segona derrota en terres turques d'aquesta fase, aquest cop contra el Darüssafaka. AQUÍ trobareu les estadístiques. Per la seva banda, el Tofas ha necessitat la pròrroga per derrotar el Nutribullet Treviso per 82-80.

Engolits per l'allau turca i la poca intensitat pròpia (27-14)

L'absència de Bako per la lesió a la mà esquerra ha permès Steinbergs entrar a la convocatòria, però els problemes en la posició de cinc s'han intensificat quan Yankuba Sima ha comès dues faltes en els primers minuts. A més, els manresans han iniciat el partit molt espessos en atac, amb pèrdues, desencert i, fins i tot, tirs lliures errats (dos de seguits per a Moneke). El Darüssafaka ha explotat el joc a la pintura i ha adquirit de seguida nou punts d'avantatge (13-4) després de dos tirs lliures anotats pel base Caupain, que ja sumava sis punts. A més, un 2+1 en una transició d'Özdemiroglu provocava el 16-4 i la segona falta d'un superat Dani Pérez a 4.30.

El temps mort de Pedro Martínez ha semblant reactivar l'equip, amb un bàsquet de Francisco i un altre de Moneke. Però en defensa hi havia molts forats i entre Atar i Caupain, aquest amb un triple monumental, empataven el bàsquet average (25-10). A més, el Baxi mostrava desatencions, com en un rebot defensiu en què la pilota quedava en terra de ningú. Moneke era l'únic que tibava de l'equip en atac, amb quatre punts seguits, tot i el tercer tir lliure fallat. En l'últim atac, el Baxi s'ha menjat la possessió però sortosament l'avantatge no ha crescut per les errades en els tirs oberts de Güler i Olaseni.

Thomasson manté viva l'esperança (48-39)

El segon quart semblava haver començat bé, amb errades locals i punts de Moneke i Thomasson, aquest amb un triple, tot i dos tirs lliures més errats. El Baxi s'havia posat a vuit (27-19). Però una espectacular esmaixada de Piñeiro davant de Vaulet ha esperonat de nou els turcs i el porto-riqueny, amb un triple, ha establert el 32-19. Caupain ha errat un tir lliure i s'ha quedat a un dels quinze, el límit de l'average (33-19). Aquest no ha trigat gaire a superar-se, en concret 17 segons, el temps que ha trigat Boothe a recollir l'enèsim rebot en atac i posar el 35-19. Han estat els triples i la qualitat individual els que han mantingut viu el Baxi en el partit. Primer, amb dos triples seguits, de Francisco i de Vaulet, per retallar fins al 35-25. Però ha estat Thomasson l'autèntic salvador de l'equip. Ja havia anotat un triple a l'inici del període i després n'ha fet tres més per evitar l'escapada d'un conjunt otomà que ja havia posat el 44-28. Gràcies al jugador d'Ohio, el Baxi ha aturat el cop i ha pogut baixar dels deu punts en el tram final, gràcies a un 2+1 amb antiesportiva a Luke Maye per deixar el 48-39 al descans. El 24-14 en rebots, amb 9 d'ofensius dels locals, però, deixava molt clar que calia canviar l'actitud de cara als segons vint minuts.

Reacció incompleta (69-59)

La intensitat defensiva amb la qual ha començat el Baxi el tercer període ha estat tota una altra. En els primers quatre minuts ha col·lapsat la zona, només ha permès dos tirs lliures de Piñeiro i, tot i que l'encert ofensiu tampoc no ha estat gaire més alt, un triple de Dani Pérez ha retallat la diferència fins al 50-44. Lamentablement, el Baxi s'ha menjat la possessió posterior per posar-se a quatre punts i, en l'acció següent, Olaseni ha tret la tercera falta a Sima i ha eixamplat la distància fins al 52-44. Llavors ha aparegut Thomasson amb el cinquè triple i ha començat un carrusel que ha afavorit el Darüssafaka gràcies al 15è punt i a un triple del base Caupain (57-49). El pivot Olaseni, força desaparegut, ha establert el 59-51, però després ha comès una falta antiesportiva sobre Francisco a 2.34. Aquest ha fallat un tir lliure, però després ha fet una gran safata per al 59-54. Fins i tot Moneke ha escurçat més el desavantatge amb un triple (61-57). Però en els últims segons ha aparegut Nathan Boothe, primer amb una acció de 2+1 i després amb un triple per tornar a disparar la distància fins al 67-57, que amb un bàsquet per equip a continuació, s'ha mantingut fins al final, amb triple final errat per Valtonen.

Males decisions en l'últim minut (89-84)

Ha estat precisament el finlandès qui ha posat les bases per a una remuntada amb cinc punts seguits, primer amb un 2+1 i després recollint el rebot en un intent d'alley-hoop de Moneke (69-64). El Baxi seguia ferm a darrere, tot i un bàsquet de Boothe, i dos bàsquets de Moneke i un de Sima han deixat el 71-70 a 7.10. La remuntada no s'ha pogut completar per un bàsquet de Güler, una rigorosíssima falta en atac de Thomasson i un encert de Boothe en una acció amb molts rebots (75-70). Però llavors Francisco ha anotat un triple i els col·legiats han indicat una falta en atac a Olaseni. Ho ha aprofitat Francisco qui, amb un nou triple des del mateix lloc, ha donat el primer avantatge al seu equip (75-76). Caupain ha minimitzat danys, però després Moneke ha anotat un tir de dos frontal i ha provocat la falta de Güler. Semblava un 3+1, però amb el tir lliure errat només ha estat el 77-78. Després el Baxi ha recuperat la pilota, Francisco ha rebut una falta no indicada però ha respost amb un triple (77-81).

Lamentablement, Caupain ha tornat l'acció amb un 2+1 sobre Moneke i ha posat el 80-81. Encara faltaven 3.03. Dani Pérez semblava mig sentenciar amb un triple, però Boothe l'hi ha tornat en la jugada següent i, a sobre, Francisco ha perdut la bola a poc més de dos minuts (83-84). Per sort, Piñeiro ha fallat un triple lateral, però Thomasson ha perdut la bola. Caupain ha fallat un triple obert però Özdemiroglu ha posat el 85-84 i Francisco ha perdut una altra bola. A més, Maye ha comès falta a Piñeiro faltant 44 segons i el boricua ha posat el 87-84. A sobre, a 25 segons, novament Francisco ha perdut la bola per culpa d'unes passes. el Baxi havia de fer falta, però el base francès ha trigat a fer-la sobre Caupain a 12,5 segons per al final. Els manresans encara no estaven en bonus i Moneke ha hagut de fer una altra personal a Boothe. Aquest ha encertat els dos tirs lliures (89-84, a 11 segons). Es podia perdre el partit, però els punts de diferència eren importants. De tota manera, Thomasson ha errat la safata decisiva.