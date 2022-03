Istanbul és coneguda com la porta a dos continents. La megalòpoli s’asseu a cavall entre Àsia i Europa i justament a la banda corresponent al Vell Continent s’asseu l’Ayhan Salenk Spor Salonu, una pista a la qual diuen que caben 3.500 persones i amb una arquitectura que recorda el Vell Congost. Aquesta és la ratera on ha traslladat el partit el Darüssafaka per rebre un Baxi Manresa que encara la primera oportunitat per assegurar una plaça en els play-off de la Lliga de Campions. Una victòria en la tercera visita a una pista otomana de la temporada donaria el passaport a l’equip de Pedro Martínez. En cas de derrota, caldria que aquesta no fos més gran de quinze punts, per tal de poder assegurar el bitllet, i potser com a primer de grup, dimarts que ve a un altre Congost, el Nou, davant del Tofas Bursa.

Els comptes del grup J són clars. El Baxi necessita una victòria en els dos partits que li queden per classificar-se per a les eliminatòries prèvies a la final a quatre de Bilbao. Si guanya els dos partits, o el de la setmana que ve per més de sis punts, jugarà el play-off amb avantatge pista. Si perd avui, aquest encara seria possible encara que avui a la mateixa hora, i uns 250 quilòmetres al sud d’Istanbul, el Tofas derroti la Ventafocs del grup, el dèbil Nutribullet Treviso. Les combinacions de classificació amb els dos equips turcs encara són molt obertes, després que en els enfrontaments entre aquests i els manresans, fins ara, tothom hagi vençut en els partits de casa. Per això és tan important guanyar avui a la pista del Darüssafaka, tot i que les dificultats seran màximes. Indignats després de València Una de les dificultats del partit és que el Baxi jugarà menys de 48 hores després de perdre a la pista del València Basket (90-85) en un partit marcat per l’actuació arbitral d’Òscar Perea, Javier Torres i Esperanza Mendoza. Pedro Martínez ja es va queixar després de l’enfrontament del criteri diferenciat a l’hora de valorar les faltes de les dues formacions (19 contra els taronja i 30 contra els bagencs). Entre dilluns a la nit i ahir, alguns dels jugadors s’hi van afegir a través de Twitter. Chima Moneke, en referència al partit, va escriure que «va ser inacceptable», referit a l’actuació arbitral. That was unacceptable — Chima Moneke (@Chimdogg_) 14 de marzo de 2022 Sylvain Francisco hi va posar «perdre així és sempre la pitjor sensació» i més explícit va ser Joe Thomasson. Segons l’escorta nord-americà, «aquesta nit ha estat horrible. Loosing like this is the worst feeling ever 🤦🏾‍♂️ — Frenchie (@S_CISCO_2) 14 de marzo de 2022 Tonight was awful, the game was clearly one sided 30 to 19 in fouls SMH, I don’t respect flopping it’s not a good look for the sport.💯❗️ #Goodnight — JoePro32 (@JT_thomassonJr) 15 de marzo de 2022 El partit s’ha decantat clarament d’una banda quant a faltes, 30 a 19. No respecto les simulacions i no són una bona imatge per a l’esport», en referència a algunes accions d’aquest tipus protagonitzades per jugadors del València. De tota manera, millor faran els jugadors del Baxi de fer-se a la idea que, en l’ambient d’avui, la pressió sobre els dos col·legiats francesos i el polonès encara pot ser més gran i caldrà centrar-se en el joc. De moment, a causa de la normativa europea, Pedro Martínez haurà de descartar un jugador. Recuperats Bako, que ja va actuar contra els italians dijous passat, i Valtonen, que va reaparèixer dilluns a la Fonteta, el més probable és que sigui Steinbergs qui es quedi sense vestir. Cal recordar que la sortida d’Urtasun cap a Girona provoca que el Baxi hagi d’inscriure Guillem Jou a l’acta, tot i estar lesionat, per complir la normativa de cinc fitxes de formació. El Darüssafaka sap que totes les seves opcions passen per la victòria, i si pot ser per més de quinze punts. L’equip verd-i-negre va sobreviure guanyant d’un punt el Tofas la setmana passada. L’equip de Selçuk Ernak ha pogut descansar des de llavors, ja que la lliga turca, del qual és tercer, darrere del Fenerbahçe i de l’Anadolu Efes, va descansar el cap de setmana passat. Al Congost van fer molt mal els punts de l’escorta McCullough, tot i que el seu millor home és el pivot Olaseni, que va passar força desapercebut a Manresa. El base Caupain, autor de la cistella decisiva contra el Tofas quan només faltaven 3,5 segons per al final de l’enfrontament, també serà un altre focus d’atenció. El Lenovo Tenerife assegura la primera posició del seu grup Una de les motivacions del Baxi Manresa per ser primer de grup és esquivar els primers dels altres tres grups de la ronda de vuitens de final contra els quals, a més, tindria el factor pista en contra. Un dels que segur que tindrà aquest avantatge serà el Lenovo Tenerife, que ahir va vèncer a la pista del Vilnius Rytas per 64-83, amb 23 punts i set triples de Sasu Salin Un altre dels que podria assegurar el primer lloc del grup avui mateix és l’Unicaja, en cas que derroti a domicili el Filou Oostende. Els malaguenys s’han vist afavorits per la retirada del Prometey ucraïnès en el seu grup. El Ludwigsburg alemany ho té tot a favor per ser el quart campió de grup.