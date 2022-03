El tècnic del Baxi, Pedro Martínez, admetia que «en el primer quart no hem jugat bé. La nostra defensa no ha estat consistent. Després d’això hem millorat, però potser hem arribat als últims minuts una mica cansats. Hem anotat bons tirs, però la nostra defensa dels últims dos minuts no ha estat bona i ens han matat amb rebots ofensius i alguns tirs sense resposta. Hem perdut, però tenim un partit a casa per intentar arribar a la pròxima ronda».

Segons va informar Ràdio Manresa, les condicions del pavelló d’ahir no eren les millors, amb un degoter inclòs. L’entrenador, però, va dir que «no vull posar cap excusa. Has d’estar preparat pel que vingui . Ells han jugat millor que nosaltres, amb més energia, ens han castigat amb el rebot ofensiu. Hem fet un molt bon esforç per tornar al partit. La part positiva és que hem tret un average que és assumible, tot i que hauria estat molt millor guanyar que perdre». També va admetre que la baixa de Bako i les dues faltes de Sima «ens han afectat, però hi som per canviar plans» i espera que que dimarts «juguem un bon partit, perquè el públic ens ajuda amb l’energia però no fa bàsquets». Per la seva banda, Joe Thomasson va declarar que «hem començat molt lents, sense jugar al nostre ritme. Hem comès moltes pèrdues de pilota, però hem cregut en nosaltres i en les coses que habitualment fem. Hem tornat al partit. Hem mostrat caràcter i qui som, però també cal donar mèrit al rival, que ha tingut una bona actuació».