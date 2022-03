El Tofas Bursa va patir més del que tothom s’imaginava per derrotar la Ventafocs del grup J de la segona fase de la Lliga de Campions, un Nutribullet Treviso que va disputar el millor partit de la ronda i que va estar a punt de vèncer. De fet, els transalpins van anar gairebé sempre per davant en el marcador, amb els punts de Bortolani i de Sokolowski, davant d’un conjunt otomà que havia de vèncer per no veure compromesa la seva classificació en l’última jornada. De fet, el Tofas ja és als play-off i ara caldrà veure si és primer, amb l’avantatge de la pista, o segon, depenent de què faci al Nou Congost.

En els primers 40 minuts, Tyler Ennis va errar un tir lliure i va igualar el partit a 21 segons. Dimsa va fallar a cinc segons i el partit va anar al temps suplementari. En aquest, Ennis va anotar el 82-80 final i Bortolani primer i després Imbrò, aquest a la desesperada, van perdre l’oportunitat d’allargar el duel cinc minuts més.