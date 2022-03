La fulla de serveis del Baxi Manresa no para de sumar mèrits. Després de conquerir fa dos mesos i mig el Palau Blaugrana, l’equip ha derrotat aquest migdia el Real Madrid al Wizink i manté la tercera posició amb un espectacular balanç de 16 victòries en 24 jornades. Tot i un primer temps excessivament erràtic en el tir, l’equip ha sabut superar tots els entrebancs i anotar-se una victòria de mèrit.

Una sèrie d’atacs amb errades en el tir en les primeres jugades del partit han marcat el to de la primera part per als interessos d’un Baxi que ha acudit al Wizink com a tercer classificat i sense Bako. A meitat del període, l’equip només havia anotat quatre punts gràcies a Dani Perez i Sima. Erràtic en el tir (7 de 25 en tirs de camp en els 10 primers minuts, inclòs un 1 de 6 en triples), el conjunt del Bages s’ha mantingut viu per un bon treball defensiu i un gran control del rebot, sobretot a la cistella blanca (1 a 6 en aquest aspecte). Al final del parcial, victòria local per set punts, 22-15.

En el segon període, el Baxi ha continuat defensant amb intensitat, conscient que la diferència de centímetres l’obligava a no perdre la concentració ni un segon. La defensa en zona i els 2 contra 1 sobre l’inici de la jugada han estat solucions que el conjunt de Nou Congost ha posat en solfa i els manresans han igualat el resultat parcial del segon quart (19-19). Valtonen, amb 8 punts, i Moneke, amb 5 punts i 7 rebots, han destacat en el capítol estadístic en el còmput previ a la visita als vestidors. Tot i que els blancs s’han situat amb 12 punts d’avantatge (41-29), els de Pedro Martínez no li han perdut mai la cara al partit (41-34).

El matx s’ha capgirat radicalment en el tercer període, que el Baxi ha dominat per un contundent 16-30. Quatre punts de Dani Pérez (43-40), un 2+1 de Moneke, tirs lliures de Francisco i Valtonen, tot l’equip ha anat contribuint en l’anotació fins que ha arribat el vendaval Maye. L’ala pivot nord-americà ha destapat el pot de les essències amb dos triples i un total de dotze punts consecutius que han disparat el Baxi (55-64). Al final del periode, 57-64 després de dos tirs lliures de Deck.

En un partit que requeria molta solidaritat i una concepció coral de l’esforç i l’aportació, els catalans han anat construint un avantatge que s’ha enfilat fins els 15 de marge (63-78). El Madrid naufragava en atac, amb un desencert absolut en el triple (0-5 durant els primers minuts). El Baxi, que ha trobat diverses oportunitats per córrer, ha mantingut el pols (66-80 a falta de 3.50). Però el Madrid és molt Madrid, tot i que enguany ha perdut cinc partits a casa (i a cap a fora). Amb un Deck incisiu (21 punts) i un triple de Rudy, els locals s’han apropat fins el 75-80. Algunes accions individuals discutibles en atac han deixat que el Madrid entrés en el partit. Però dues grans cistelles de Dani Pérez i Moneke han posat el forrellat a un triomf que parla molt de la solidesa del conjunt.

Luke Maye, amb 20 punts, Chima Moneke, amb 14 i 10 rebots, Dani Pérez, amb 17 punts, i Elias Valtonen (14) han sobresortit en el capítol anotador en un partit en el que ha disputat bons minuts Steinbergs (7 punts i 3 rebots).

El Baxi ja es pot concentrar ara en el decisiu partit d’aquest dimarts (21 h) contra el Tofas Bursa al Nou Congost, decisiu per a la classificació per als quarts de final de la Champions.