Feia molts mesos que no se sentia com Pedro Martínez renunciava a guanyar un partit abans de jugar-se. Les dues temporades anteriors, quan el potencial i les prestacions de l’equip no eren tan altes com en l’actual, sí que era habitual sentir-li a dir que no es podia guanyar a pistes com les del Madrid. Però la lesió d’Ismaël Bako a la mà esquerra sembla haver-li fet canviar els plans. En la prèvia de la visita al WiZink Center d’avui al migdia, i davant de la baixa per a un període indefinit del belga, l’entrenador del Baxi va declarar l’equip «no competitiu» per al duel. Hores abans havia escrit una piulada a Twitter en què recordava que l’equip era tercer i en què convidava a gaudir-ho, ja que pensava que aquesta situació de privilegi no duraria gaire.

Martínez va descartar Bako per a avui i gairebé també per a la final que representa el duel contra el Tofas de dimarts a la Champions. A més, per a ell és una baixa que representa una mena d’escac i mat a tota la planificació que el club ha fet per a la temporada, i que, entre altres coses, va suposar el premi Gigantes al millor director esportiu a Xevi Pujol. L’entrenador va ser clar quan va dir que, davant del Madrid, «el nostre equip no pot ser competitiu. Amb la baixa de Bako ja es va veure l’altre dia que no podem fer les rotacions que calen i hem de posar jugadors en posicions no naturals. L’any passat teníem tres cincs i dos quatres, i els cincs no es van perdre cap entrenament i vam tenir problemes amb els quatres. Aquest estiu vam canviar el format i ens vam quedar amb dos cincs». Per a ell, «si no hi ha lesions, tot ha anat molt bé, però amb problemes anem coixos. No és una crítica, perquè el responsable de les decisions soc jo. Segurament ens vam equivocar».

Sobreesforços

La segona part del problema és que, assumint que Yankuba Sima, l’altre cinc de la plantilla, no pot jugar els quaranta minuts, el lloc de Bako l’han d’ocupar Moneke o Maye, jugadors sense condicions per ser pivots purs. «Em preocupa el sobreesforç, que el faran però no servirà de gaire perquè no és natural. Una cosa és fer-lo una estona o un dia, i l’altra és que tingui continuïtat».

Tot i el discurs poc optimista, però, Pedro Martínez va voler dir a l’afició que, més enllà del partit d’avui, l’equip no renuncia a vèncer dimarts el Tofas, tot i que avisa que «és molt bon equip. Podem guanyar i perdre contra ells amb Bako o sense, però ja seria molt difícil guanyar-los disposant de tothom». Respecte del Madrid, que arriba al partit havent guanyat els últims dos partits, la qual cosa ha donat aire al seu qüestionat tècnic, Pablo Laso, creu que «les lesions els han perjudicat. Aquestes sempre afecten, provoquen canvis de rols, i quan els jugadors tornen, necessiten temps per tornar a fer-ho bé. De tota manera, tenen un gran equip i seran a dalt, com sempre».

Dubtes blancs

Per la seva banda, el tècnic del Reial Madrid, Pablo Laso, té molt més on triar. Tot i les baixes d’Alocén, Causeur i Taylor i els dubtes d’Abalde i Hanga, l’entrenador vitorià va dir que «veig l’equip bé per suplir les absències que tenim». També podria jugar Sediq Garuba, que ja va debutar a l’Eurolliga entre setmana. Del Manresa va dir que «són atlètics i ràpids, agressius en atac i defensa i tenen clares les situacions d’atac amb bons tiradors». La notícia de la baixa de Bako no li devia haver arribat perquè va parlar del pivot a l’hora d’esmentar els punts forts del Baxi.