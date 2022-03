Alegries com les viscudes ahir a Madrid s’han d’assaborir a fons, però el calendari no dona treva i l’equip ja pensa en el decisiu duel de demà dimarts al Nou Congost contra el Tofas Bursa que decidirà l’accés als quarts de la Champions. Entre ambdós sentiments va circular el discurs de Pedro Martínez després de la portentosa victòria del Wizink Center. «Què més puc esperar d’aquest equip? Guanyar dimarts, i fer-ho per més de set punts, això és el que espero que intentem fer, i tant de bo ho aconseguim, però serà difícil», va declarar.

En la valoració del matx, Martínez va explicar que «crec que no hem entrat bé en el partit, a l’inici ens ha faltat una mica de determinació, hem jugat intimidats. Afortunadament, això després ha canviat». En el segon temps, segons l’entrenador del Baxi, «hem tingut un ritme excel·lent, la clau ha estat el rebot defensiu, hem fet un bon treball, amb alguna errada en l’últim quart, però hem estat sòlids al darrere i això ens ha donat l’opció de lluitar per la victòria».

Martínez va reconèixer que el que més li havia agradat del partit havia estat «guanyar», sense estendre’s en altres valoracions, i va afirmar que «no ho sé» si hi ha eufòria al vestidor i en l’afició. «Jo estic preparat, intento concentrar-me al màxim en el partit de dimarts, però aquest és un treball que ha de fer cadascú», va afegir.

Una de les bones notícies del dia va ser el rendiment de l’ala pivot letó Marcis Steinbergs, que va disposar de més minuts del que és habitual per suplir la baixa del pivot belga Ismael Bako. «Quan tens lesions greus, has d’intentar buscar la solució a l’equip, i avui en Marcis ha estat molt bé». Martínez va revelar que «no puc fer més que alegrar-me per ell, és un noi que s’entrena cada dia al seu màxim nivell, hi ha dies que no juga gaire, o no juga, però ell sempre té una bona actitud, mai un mal gest; quan veus que gent que té aquesta mentalitat, gens egoista, disposats a esforçar-se per l’equip, tenen un petit èxit com és ajudar-nos a guanyar en una pista tan difícil com aquesta, només puc alegrar-me per ell i felicitar-lo».

Pablo Laso va felicitar el Manresa i va reconèixer que «al segon temps no hem tingut mai el control del joc». Segons el tècnic del Madrid, «pots anotar o no, però has de jugar bé, i el nostre segon temps, ofensivament, ha estat molt dolent».