🎉 Avui hem muntat una festa amb 5000 persones…

🏀 I de passada hem guanyat.

🔥 Som entre els 8 millors de la @BasketballCL!

🙌🏻 Gràcies i enhorabona #Manresa!



🎉 We organized a party…

🏀 We also won a game

🔥 We are among the #Top8 in the #BasketballCL!#RoadtoBilbao pic.twitter.com/dTLDJItuZF