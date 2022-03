L’ambient que es va viure anit al Nou Congost va ser el de les grans ocasions i el tècnic i els jugadors del Baxi van tenir paraules d’agraïment pel suport de la grada. «Ha estat una nit maca de jugar», va apuntar l’entrenador Pedro Martínez, valorant «l’energia» amb la que es van emprar els jugadors i «l’aportació de la grada». En aquest sentit, va afegir que «la gent estava molt ficada en el partit, això als jugadors els dona un extra, i on més es veu això és en els aspectes en els que has de donar un esforç extra, com el rebot i la pressió, ...».

Martínez va reconèixer que anit l’equip no va estar fi en el tir exterior: «hi ha jugadors que habitualment estan encertats i avui no ho han estat, per això no estem preocupats». Ara, va afegir, «hem d’estar concentrats per afrontar el proper partit», el que l’equip disputarà dissabte (20.45 h) al Nou Congost contra el Morabanc Andorra de la Lliga Endesa.

Sobre la falta de punteria, Martínez va comentar que «tirar, hem de tirar, i els tirs que hem llançat, excepte els de Moneke estaven ben tirats, per tant, en aquest sentit, ho hem fet bé». Per contra, «hem atacat el rebot ofensiu i això ens ha donat segones oportunitats que hem aprofitat per fer punts».

Sobre el futur a la Champions, el tècnic va valorar la importància de tenir el factor camp a favor als quarts de final. «Els rivals estan essent durs, avui ha estat un partit molt dur, molt físic, a la primera fase vam ser primers en un grup on hi havia el Hapoel Jerusalem que va líder de la lliga israeliana», va dir Martínez: «ara queden els vuit millors de la competició, i el que ens garanteix fer les coses bé és entrenar bé i recuperar jugadors».