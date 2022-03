El Baxi Manresa jugarà aquest dissabte contra el MoraBanc Andorra (20.45 h), amb una equipació especial que serà blanca i amb la paraula "Pau" estampada en diversos idiomes. Tots els seguidors de l'equip que vulguin aconseguir-la hauran de comprar una butlleta per a un sorteig. Els beneficis aniran destinats a la Creu Roja i a la Fundació del Convent de Santa Clara per ajudar en la crisi d'Ucraïna.

La iniciativa del Bàsquet Manresa s'inclou dins la campanya promoguda des de l'Ajuntament de Manresa sota el lema "Manresa amb el poble d'Ucraïna". Se sortejaran totes les "samarretes de la pau" que els jugadors lluiran aquest dissabte. La venda de les butlletes es farà a través del web del club i a la botiga del Nou Congost dissabte. Hi haurà un sorteig per cada una de les camisetes, és a dir una de cada jugador de la plantilla. Cada butlleta tindrà un cost de 5 euros, aquestes es poden comprar fins al 31 de març i els dies posteriors es farà el sorteig davant d'un notari per saber els afortunats que podran tenir aquesta camiseta exclusiva.

A l'hora de fer el disseny, el club s'ha inspirat amb el blanc com a símbol de la pau. A la camiseta però no hi faltarà el vermell (color d'identitat per l'equip manresà) que estarà representat pel dorsal i el nom del jugador a la part posterior de la camiseta.