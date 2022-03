Cinquanta anys, dos mesos i tretze dies han passat des de l’última vegada que el bàsquet manresà va trepitjar els quarts de final d’una competició europea. L’11 de gener del 1972, l’aleshores anomenat Club Deportivo Manresa-La Casera, preparat pel mític Antoni Serra, va visitar la pista de l’Olympique d’Antíbol en partit de la recent creada Copa Korac. L’equip bagenc, que ja havia caigut al Nou Congost per 81-85, va perdre també a França per 95-84. Mig segle després del duel disputat per l’equip liderat per Joan Martínez a la pista, la formació ara comandada per un altre Martínez, Pedro, a la banqueta, torna a un punt força semblant.

Això sí, els camins per arribar-hi han estat diferents. El Manresa de principi de la dècada dels setanta es va classificar per a la Korac, la tercera competició continental, després de la Copa d’Europa i la Recopa, després d’haver quedat quart a la lliga anterior. Aquell equip només havia estat superat pel Madrid, el Joventut i el Picadero i tenia en Joan Martínez, tercer màxim anotador de la competició domèstica de la temporada anterior, el seu millor home. La Korac es deia així en homenatge a Radivoj Korac, un extraordinari jugador serbi, aleshores iugoslau, que havia mort el 1969 als 30 anys en accident de cotxe. El Manresa no va haver de disputar la temporada 1971-72 cap fase prèvia i, juntament amb el Picadero, va entrar directament als quarts de final. L’equip barceloní va ser eliminat per l’Standard de Lieja belga. Els manresans tampoc no van tenir gaire més sort amb l’Antíbol, davant del qual van perdre el 4 de gener a casa i l’11 del mateix mes a fora. Aquell torneig se l’acabaria enduent el Lokomotiva Zagreb, que derrotaria els seus aleshores compatriotes de l’OKK Belgrad a doble partit. Aquell any, en la lliga, el CD Manresa només va poder ser vuitè de dotze equips. Set participacions més Després d’aquell debut, el Manresa va haver de trigar quinze anys més a trepitjar territori europeu. Va ser en la Copa Korac de la temporada 1987-88, en què va quedar exempt de la primera ronda i va ser eliminat el Manchester United anglès en els setzens de final. L’època de més presència continuada va arribar just després de la marxa de Pedro Martínez del club després de la primera etapa. La temporada 1994-95, el TDK va derrotar l’Albacomp hongarès i el Galatasaray abans de caure en un grup amb el Fortitudo, l’Ülker i el Cholet. L’any següent, repetició de la jugada, amb triomfs amb el Pepinster i el Tofas Bursa (els sona?) i caiguda amb Scavolini, Asvel i AEK a vuitens. El debut a la Recopa, després del triomf a la Copa, es va saldar amb eliminació a vuitens contra l’Iraklis de Salònica. De la mateixa ciutat era l’Aris, botxí en la Korac del 1998. El plat fort va ser la participació en l’Eurolliga de la campanya 1998-99, en què es va caure en la segona fase del torneig. La darrera presència europea va ser abans de la pandèmia, la temporada 2019-20, amb eliminació inesperada a la primera fase després d’un brot de grip que qui sap si ja no era coronavirus. En aquest 2022, en la celebració del cinquantè aniversari d’aquells remots quarts contra l’Antíbol, el Baxi torna a ser entre els vuit primers d’un torneig europeu. Ara toca continuar escalant. El Ludwigsburg és el tercer possible rival a la Champions L’MHP Riesen Ludwigsburg serà un dels tres possibles adversaris del Baxi Manresa de cara als quarts de final de la Lliga de Campions, que s’han de sortejar demà a les 10.15 hores. Els alemanys van derrotar ahir el Galatasaray per 58-64 en el darrer partit del seu grup de vuitens de final, però van acabar segons de grup per la victòria del Hapoel Holon sobre el Dijon per 90-83. Els altres dos possibles adversaris seran l’Unicaja i l’Estrasburg.