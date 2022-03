El Baxi Manresa ha passat per damunt d'un abatut MoraBanc Andorra (94-60) i ha sumat la dissetena victòria a la Lliga Endesa, la qual cosa li permetrà seguir tercer una jornada més. Els homes de Pedro Martínez han fet una primera escapada en el segon quart, després de tres triples seguits i un parcial de 9-0, i el MoraBanc ja no hi ha sabut respondre. La resta de partit ha estat un martiri per als homes de David Eudal. L'equip ja sembla adaptat, almenys quant a la rotació, a la baixa de Bako, tot i que és possible que el belga torni en les properes setmanes.

Ara sol sortir amb Luke Maye de titular i reserva Moneke per a la primera rotació, amb la voluntat de mantenir el poder físic d’ell i de Sima en tot moment en pista. En la prèvia del partit, Pedro Martínez destacava que per a l’Andorra tornava Jelínek, un jugador del qual ja va destacar la seva absència en el partit de fa dos mesos al principat. El txec s'ha presentat aviat a tothom amb dos triples frontals que han situat un 4-8, ampliat de dos punts poc després per una mitja volta de Nakic.

El MoraBanc ha tancat bé les línies de passada, però les primeres rotacions han provocat dos triples seguits dels locals, de Dani Pérez i de Steinbergs, coincidint amb l’entrada a pista de dos revolucionadors com Francisco i Moneke. El Baxi tancava bé darrere i podia córrer. Entre el francès i el nigerià han establert cinc punts de diferència, tot i que un embús final ha permès el MoraBanc arribar al primer descans amb només tres punts de desavantatge (17-14).

La sequera que no hem tingut dissabte, jornada plujosa a la Catalunya central, ha arribat a l’inici del segon període. Tot i una acadèmica jugada de bloqueig i continuació que ha acabat amb esmaixada d’Olumuyiwa en els primers quinze segons, els andorrans han afegit a la falta d’encert ofensiu dels minuts anteriors dels locals. El problema per al conjunt de David Eudal és que mentre per al Manresa tornaria la pluja de punts aviat, per a ells s'havia tancat l’aixeta.

Així, després d’un parcial de 2-2 en cinc minuts i d’un triple de Hannah (19-19), el Baxi ha clavat un parcial de 15-0 que ha arrencat amb la pura qualitat individual de Moneke i Thomasson a l’hora d’anotar tres triples, amb dos de l’escorta d’Ohio, un dels quals des de vuit metres. Els locals alternaven la defensa individual i la zona que tan bé va anar a Madrid i l’Andorra semblava superat com molts cops aquesta temporada. Valtonen, Dani García i Moneke han seguit anotant sense pressa, però sense pausa, i quan Olumuyiwa ha trencat el parcial, només ha servit perquè els forans marxessin al descans amb 15 punts de desavantatge i aparentment fora del partit (36-21).

‘Game over’ en el ‘gameday’

L’ACB ha batejat aquesta jornada com la dels derbis o rivalitats locals. L’ha anomenada Gameday per motius publicitaris. Alguns són tan tradicionals com el canari, el gallec o el Joventut-Barça i d’altres són més agafats amb pinces com el Burgos-Saragossa. Dissabte, al Congost, el gameday ha sigut fer game over, o sigui, partida acabada, al tercer quart. El Baxi ha mantingut el seu ritme trepanador en tot moment i l’Andorra ha abaixat els braços. Fins i tot el tècnic visitant, David Eudal, ha hagut de demanar als seus homes que fessin el favor de donar una imatge seriosa davant de l’afició que els havia acompanyat.

El Baxi ha anotat 34 punts en aquest període simplement prement una mica l’accelerador en defensa i sortint en transicions ràpides. Molt bons minuts d’un Vaulet que ja està en forma i que ha sigut qui ha iniciat la primera escapada (47-27) abans d’una tècnica a l’entrenador del MoraBanc. Francisco ha sigut l’altre protagonista del quart, sobretot en el tram final, amb un triple i jugades plenes de fonaments. El Baxi seguia alternant defenses i amb això n'ha tingut prou per acostar-se a la trentena de punts (70-41) abans d’arribar al darrer període. Mentrestant, el públic gaudia amb les enganxades entre un dolentot de la lliga i ex de la Penya com Nacho Llovet i un Moneke que ha hagut de ser reservat al darrer període per no fer-se mal ni ser desqualificat per tècniques.

D’aquesta manera, Pedro Martínez ha pogut donar descansos i repartir esforços davant de tot el que es presenta, tot i que els habituals suplents, com Rafa, amb dos triples i un contraatac com si tingués la meitat dels quaranta anys que té, seguien fent parcials. Dissetena victòria i ara una setmana per agafar forces. Anirà molt bé.

Ja pots votar el millor jugador del partit.