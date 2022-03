Marc Gasol sent admiració pel treball del Baxi Manresa. L'exjugador de l'NBA i actual president del Bàsquet Girona ha volgut lloar l'equip manresà en una entrevista a 2contra1, el canal de youtube especialitzat en l'anàlisi del bàsquet europeu.

"Veiem un Congost com el de Manresa, ple a vessar amb aquella gent, amb aquella vinculació de la ciutat amb l'equip i això és el que realment com a club i aficionats ens agrada veure" ha declarat el català, que ja fa tres mesos que seu a la banqueta del club gironí com a jugador i president.

En la seva presentació, a finals de novembre del 2021, el pivot va assegurar que el club gironí es trobava en un "moment de creixement". Ara, l'exjugador de l'NBA ha dit que per aconseguir la vinculació entre afició i equip "s'ha d'invertir en temps i esforços, més enllà de la inversió en victòria i talent". Com a exemple, el jugador ha posat en valor el "fantàstic" treball del Baxi Manresa.

La entrevista que le hicimos a @MarcGasol el viernes pasado es para escucharla, una y cien veces.



Para él, @BasquetManresa está haciendo un fantástico trabajo como club y lo quiere aplicar en @BasquetGironahttps://t.co/wCFpEIl8CN pic.twitter.com/b3OuSAWC8o — 2contra1 (@2contra1_) 28 de marzo de 2022

La resposta dels manresans

El Baxi ha volgut agrair a través d'una piulada les paraules que el pivot ha dedicat al club. L'equip ha assegurat sentir-se "orgullós" perquè algú com Marc Gasol hagi pres el Baxi "com a referència". La publicació anava acompanyada d'un missatge on animava el Bàsquet Girona.