La remodelació del pavelló del Nou Congost costarà al voltant de 6 milions d’euros, tal i com va explicar ahir a aquest diari l’alcalde Marc Aloy. «En el pressupost que es va aprovar al desembre ja hi havia una partida destinada al projecte de 360.000 euros», va apuntar el dirigent republicà, indicant alhora que actualment «estem en la fase de fer el plec de clàusules».

El Nou Congost es va inaugurar el 1992 i, per tant, compleix enguany tres dècades de vida. Les instal·lacions han viscut moltes nits de glòria, i és una de les pistes amb més ambient del bàsquet estatal d’elit, però han anat quedant envellides i l’edifici demana una reforma notable. Segons Aloy, ara el que toca és «actualitzar el pavelló, modernitzar-lo, ampliar-lo i adequar diversos espais com el gimnàs i alguns accessos per fer-los assequibles a persones amb mobilitat reduïda, com els que porten a les oficines».

Així mateix, la intenció dels responsables municipals és aprofitar el moment per dotar l’equipament dels elements necessaris perquè pugui ser una sala polivalent i hostatjar actuacions culturals en bones condicions i seguint la normativa. En aquest sentit, segons Aloy, el pavelló ha d’aspirar a poder fer concerts amb cabuda per a cinc o sis mil espectadors entre la pista i la graderia, i no els 900 que permet la reglamentació actual. «El pavelló ha fet un bon servei fins ara, pero ara hem d’abordar les reformes», va afegir l’alcalde de Manresa.

En paraules d’Aloy, «en el plec hem definir què volem, tenint en compte que mentre es facin obres es mantindrà l’activitat». Tot i que és difícil parlar de terminis, l’inici de les obres podria tenir lloc l’any 2024. «Ja hi firmaria ara», va reconèixer Aloy.

La redacció del projecte és una tasca que es perllongarà durant, almenys, un any, i posteriorment s’haurà de licitar el concurs públic. «I en paral·lel, ja hem començat a buscar finançament en altres administracions», va afegir el màxim representant polític de la ciutat. «El 92, el pavelló va costar 600 milions de pessetes, i 300 els van posar administracions superiors, 200 l’estat i 100 la Generalitat», va recordar Aloy, «dels altres 300, la meitat va anar a càrrec de Pryca, 35 de la Diputació i la resta l’Ajuntament». Ara, «els percentatges haurien de ser similars i s’hauria de poder afrontar el pressupost a tres o quatre bandes».

Per aquest motiu, des de l’ajuntament ja s’ha posat en marxa el procés de la recerca del finançament necessari per emprendre unes reformes que implicaran, entre altres millores, un augment de l’aforament. Tot i que la capacitat oficial del Nou Congost és de 5.000 espectadors, a ningú se li escapa que aquesta és una xifra generosa que inclou espectadors drets en alguns indrets del recinte. El guarisme real seria sensiblement inferior i proper a les quatre mil localitats, uns números que es podrien incrementar en unes dues mil places més, si bé aquest és un aspecte que encara s’ha de concretar.

L’augment de la capacitat s’esdevindrà al darrera de les dues cistelles. L’actuació també haurà d’incloure la creació d’una distància de seguretat entre la graderia i la pista, ja que actualment no hi ha pràcticament separació entre la primera fila i la línia de banda que delimita el terreny de joc.