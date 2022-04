El Baxi ha perdut aquesta tarda a la pista de l’Obradoiro per 98-91 en un partit desequilibrat a la prèvia per la classificació d’uns i altres -tercers els manresans i avantpenúltims els gallecs- però que, a l’hora de la veritat, ha estat molt igualat i no s’ha resolt fins a la pròrroga.

Havia avisat Pedro Martínez de les virtuts del Monbus Obradoiro. El Baxi ha arrencat amb molt bon peu gràcies a un triple de Moneke, sis punts d’un Sima imparable sota el cèrcol i una esmaixada de Vaulet culminant un contracop. Moncho Fernández no ha tingut més remei que aturar el vendaval manresà amb un temps mort. Els locals naufragaven en el tir (0 de 4 en el triple) i només l’aportació anotadora de Robertson (8 punts) ha mantingut el conjunt de Santiago mínimament connectat al matx.

La notícia del primer període, però, ha estat el retorn de Bako, a qui Pedro Martínez gairebé havia descartat deixant una porta oberta depenent de les sensacions que tingués. El Baxi ha jugat els darrers partits sense el pivot belga, lesionat a la mà esquerra, i no li ha anat gens malament, però la seva incorporació millora notablement les possibilitats del conjunt.

Els bagencs han marxat al primer descans amb 14-22, un avantatge de vuit punts construït a partir del rebot, la velocitat i la mobilitat de la pilota. Però el partit ha viscut un canvi d’escenari inesperat en el segon quart. Dos triples de Suárez i Thomas Scrubb han reduït l’avantatge (25-27) i un altre llançament de 3 del germà d’aquest darrer, Phil Scrubb, ha signat el 29-29. Tot el marge assolit en els primers deu minuts s’havia esfumat.

Pedro Martínez ha demanat temps mort i ha insistit en la necessitat de pressionar més la pilota i fer més forta la defensa. Però l’Obradoiro estava en ratxa i dos triples de Suárez han posat un inquietant 37-29 al marcador. Els locals estaven defensant amb més intensitat, obligant el Baxi a posar en joc el seu tir exterior, i la fórmula els ha donat rèdits fins que una cistella de 2 de Thomasson i un triple de Francisco ha refredat els ànims de l’afició gallega (37-34). Fins a la mitja part, intercanvi de cistelles i 43-41 a l’electrònic amb un parcial de 29-19. Una quantitat de punts encaixats excessiva per als interessos del Baxi. Moneke, amb 9 punts, liderava l’apartat anotador d’un Manresa en el qual tots els onze jugadors han anotat.

El pèndol s’ha aturat a la represa i el partit ha entrat en un intercanvi d’encerts i errades que no ha donat avantatges a cap dels rivals de més de quatre punts. El joc interior de l’Obradoiro ha fet mal al Baxi, que no ha trobat en cap moment la clau per controlar el ritme. Però, com el parcial anterior, els locals s’han escapat i amb un 66-59 basat sobretot en els tirs lliures conquerits a base d’agafar rebots en atac han tornat a fer saltar les alarmes. Un petit incendi que cinc punts seguits de Francisco han atenuat (66-64).

En el darrer quart, el Baxi ha anat fent la goma (71-64) pendent de l’encert en el tir exterior. El joc de Birutis ha complicat l’existència als de Pedro Martínez, però la bona defensa col·lectiva ha anat aprimant l’avantatge local fins que un triple de Valtonen ha situat els manresans per davant (80-81). La igualtat, aleshores, s’ha instal·lat al parquet fins al final dels quaranta minuts. Birutis hauria pogut evitar la pròrroga en el darrer instant, però Moneke ha saltat com un coet per tapar el seu llançament (85-85).

El temps extra ha començat amb un triple de Francisco, que juntament amb Thomasson ha agafat la responsabilitat anotadora. Però el canell dels tiradors locals també estava calent. Amb un Robertson pletòric, l’Obradoiro ha anat pujant la intensitat i l’encert i ha anat obrint forat davant un Baxi que només ha anotat sis punts a la pròrroga. La falta d’encert ha condemnat els de Pedro Martínez que passaran pàgina de seguida per centrar-se en el primer partit del play-off de quarts de final de la Champions League, aquest dimarts al Nou Congost contra l’Unicaja.