El Baxi defensarà aquesta tarda la tercera plaça que ocupa a hores d’ara a la Lliga Endesa en una pista on no guanya des del desembre del 2018. El conjunt que dirigeix Pedro Martínez s’enfrontarà a un Monbus Obradoiro angoixat per la mala classificació, però l’entrenador de l’esquadra bagenca no espera, ni de lluny, un partit assequible. «Tinc molta admiració per la seva identitat de joc», va declarar el tècnic en la prèvia.

Després d’un mes de març frenètic amb dos partits per setmana, el Baxi n’ha tingut una de sencera després de la victòria contra el Morabanc Andorra per preparar el duel d’avui a Santiago de Compostel·la. La notícia negativa dels últims dies és la ja sabuda absència del base Dani García per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que el deixarà quatre setmanes fora de combat.

«Ens sap greu per ell, perquè el Dani és un noi amb molt de cor, que treballa molt bé i estava essent important, li volem donar molts ànims perquè s’ha quedat una mica xafat», va comentar Pedro Martínez: «Esperem que es recuperi aviat, però l’important és anar complint els passos que calgui perquè no hi hagi una recaiguda. Quan torni, encara ens quedaran partits importants».

La baixa de García s’afegeix a la del pivot belga Ismael Bako, que encara no s’ha recuperat de la lesió a la mà esquerra que arrossega des de fa unes quantes setmanes. «Cada dia que passa està millor», va admetre Martínez, però segurament amb això no n’hi haurà prou per tenir-lo disponible aquesta tarda. «No comptem amb ell, no sé quan jugarà, esperem que aviat», va indicar el tècnic català: «Ara mateix no s’entrena amb l’equip». Malgrat aquestes paraules, Martínez tampoc no va deixar la porta tancada del tot. «Al capdavall, és una sensació del jugador; si al final es trobés bé, podria incorporar-se a l’equip», va afegir l’entrenador.

Dues derrotes a Santiago

Les dues últimes visites del Baxi Manresa a la pista de l’Obradoiro s’han saldat amb derrota. L’últim triomf és del 23 de desembre del 2018. En la primera volta d’aquesta temporada, al Nou Congost, els bagencs es van imposar per 104-84. Ja sigui en terres gallegues o catalanes, ambdós contendents han disputat 23 partits entre ells, amb un balanç lleugerament favorable al Monbus de 12 victòries a 11. «M’agrada el seu segell, els entrenadors són sensacionals», va declarar Martínez: «Tenen un bon equip, i l’ambient és molt maco, la gent pressiona molt». No obstant això, aquest curs «hem guanyat en llocs difícils i espero que ara també ho puguem fer».

Sobre la polèmica entre Moneke i Llovet, amb el nigerià del Baxi acusant el jugador de l’Andorra de fer-li comentaris racistes, Pedro Martínez va explicar que el seu ala-pivot «estava molt afectat a nivell personal, no s’ho esperava, són coses que passen en el partit, desagradables. El diumenge no ens vam entrenar i dilluns ho vam fer com sempre, mirant endavant. Hem girat full».

El Baxi jugarà a Santiago només tres dies abans d’afrontar un dels compromisos europeus més importants de la seva història, el debut en els quarts de final de la Champions contra l’Unicaja. Preguntat si això els pot distreure, Martínez va afirmar que «els entrenadors sempre ens avancem i treballem pensant en allò que ha de venir més enllà del partit següent; sempre ho fem, aquest cop no ha estat diferent. Però ara només pensem en l’Obradoiro».