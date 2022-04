El Baxi Manresa ha sumat el primer punt de l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga de Campions després de passar per damunt de l'Unicaja (86-63) en un partit que ja ha quedat decidit després d'un primer quart primorós dels manresans, que han passat per damunt d'un rival sense resposta. El parcial de 29-4 era difícilment remuntable per a un Unicaja que s'ha dedicat durant la resta de minuts a intentar que la sagnia no fos excessiva i a preparar-se per al segon partit, dimarts vinent al Martín Carpena.

L'inici del partit ha sigut una matança. La que ha suposat el joc del Baxi Manresa, amb punts i més punts de transició en el contraatac i, sobretot, la seva defensa intensíssima que ha provocat que els malaguenys hagin batut un rècord: el de no anotar cap bàsquet de camp en els primers deu minuts. L'Unicaja ha sortit a veure-les venir i li ha passat un tren pel damunt des del triple inicial de Moneke, seguit pel 2+1 de Bako, amb esmaixada i el parcial inicial de 16-0, amb dos contraatacs seguits de Vaulet sense que la pilota ni toqués a terra. 🛩 𝘽𝘼𝙆𝙊 𝘼𝙄𝙍𝙇𝙄𝙉𝙀𝙎 🛩#BasketballCL #RoadToBilbao I @BasquetManresa pic.twitter.com/P6llb6K5iy — Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 de abril de 2022 A davant, un Unicaja que no ha reaccionat ni quan Bako ha comès la segona falta personal. Ha trigat 4 minuts i 59 segons a anotar el primer punt, amb dos tirs lliures d'Oliver. De fet, els andalusos només han ficat quatre tirs lliures els primers deu minuts i encara n'han trigat gairebé quatre més a aconseguir el seu primer bàsquet en joc mitjançant Tim Abromaitis. Aleshores, el resultat ja era de 33-7 i enmig han passat unes quantes coses més. Perquè en el tram final del primer període, el Baxi ha seguit veient la cistella com una piscina olímpica, amb bàsquets com un de Maye a la mitja volta i un tram final de traca. Primer, amb una antiesportiva a Steinbergs, que estrenava a Europa la seva condició de jugador de quota i després, i sobretot, amb un triple estratosfèric de Francisco caient d'esquena i a la cantonada que ha deixat un increïble 29-4 al final del quart. En el segon, l'Unicaja ha semblat tancar millor a darrere i fins i tot ha fet un parcial de 0-7, amb el ressenyat Abromaitis i Brizuela. Rafa Martínez l'ha tallat amb un triple que tornava a disparar l'avantatge (36-12) i el tram final ha sigut una mica més igualat. De fet, Alberto Díaz, el cor dels malaguenys, ha reaccionat amb cinc punts seguits per baixar dels vint punts (36-17). Però ha fet falta només un crit de Pedro Martínez després d'una desatenció de Valtonen perquè els locals clavessin tres triples més (Dani Pérez, Francisco i Rafa) i deixessin les coses més a prop dels trenta que dels vint (45-17). Al final, un 3+1 de Barreiro ha maquillat una mica la cosa, tot i els tirs lliures de Thomasson. El Baxi ha perpetrat un assassinat esportiu en una primera meitat per recordar i veure-la mil cops. El Baxi ha perpetrat un assassinat esportiu en una primera meitat per recordar i veure-la mil cops I la segona no es pot dir que hagi començat pitjor. Ho va fer amb un triple de Thomasson i, poc després, amb un altre de Dani Pérez que ha disparat la diferència fins als trenta punts (53-23). El ritme del tercer període ha sigut inferior al dels dos primers. Malgrat això, el Baxi l'ha controlat en tot moment i l'Unicaja només podia aspirar a un intercanvi de cistelles que no feien que descomptés el desavantatge. Joe Thomasson: «Sento que he aportat la mentalitat guanyadora al Baxi Manresa» En aquest context, Barreiro ha fet un bon quart i ha possibilitat que els malaguenys guanyessin el parcial en un tram de partit en què el pitjor ha sigut el cop que s'ha donat Francisco picant amb el trípode d'una càmera de televisió massa propera. Un argument més per ampliar un pavelló que ja fa temps que és perillós en aquest sentit. El Baxi no ha trobat tant els pivots per acabar continuacions, tot i que Maye, amb un altre triple, ha posat 31 punts d'avantatge ja a l'últim minut (67-36). Un parcial final de 0-7, amb triple sobre la botzina de Barreiro, ha deixat Pedro Martínez no gaire content. En una sèrie així, l'actitud amb la qual s'acaba un partit pot redundar en el següent i l'entrenador barceloní volia que aquesta fos bona. Per aquest motiu, a l'inici de l'últim quart ha tornat el temporal. Bàsquet de Moneke i triples de Thomasson i Francisco per tornar a posar trenta punts (75-45). De tota manera, el darrer tram de l'enfrontament ja no ha tingut tan ritme competitiu. Even BAXI Manresa's fans appreciated this half-court alley-oop 🤩#BasketballCL #RoadToBilbao I @unicajaCB pic.twitter.com/lSfMZUoAfz — Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 de abril de 2022 L'Unicaja s'ha dedicat a intentar maquillar el marcador, que al final ha quedat en 24 punts, i el Baxi ha pogut fer debutar en l'últim minut la seva gran promesa, el manresà Toni Naspler, que ho ha pogut fer donant una assistència per a un triple de Juampi Vaulet. Vota el millor jugador del partit a continuació: Vota el millor jugador del Baxi-Unicaja Juampi Vaulet 0

Yankuba Sima 0

Dani Pérez 0

Chima Moneke 0

Rafa Martínez 0

Ismael Bako 0

Toni Naspler 0

Elias Valtonen 0

Joe Thomasson 0

Sylvain Francisco 0

Luke Maye 0

Marcis Steinbergs 0 Votar