Del sostre del pavelló del Nou Congost pengen unes banderes que recorden tothom qui hi entra que en aquest recinte s’hi han celebrat títols importants. L’actual Baxi Manresa, hereu d’aquell TDK que va fer història, digne successor d’altres plantilles posteriors que també han assolit fites superiors a allò que els modestos pressupostos pronostiquen, és encara lluny de celebrar res. Però si hi ha alguna possibilitat de reescriure la llegenda, passa avui a la nit en bona part per derrotar l’Unicaja en el primer partit del play-off de quarts de final de la Champions que s’anotarà l’equip que abans sumi dues victòries.

«Hem d’estar tranquils i jugar el nostre partit», va afirmar ahir el tècnic Pedro Martínez en la prèvia d’un duel històric pel club. No és el primer cop que l’equip arriba a uns quarts de final d’una competició europea, una ronda que va disputar en la Copa Korac del curs 71-72 que va significar la seva estrena europea. Però l’estadística té truc: l’equip, patrocinat per La Casera, hi va accedir directament, sense cap fase prèvia.

Molt diferent ha estat el camí que ha fet el Baxi en la Champions d’enguany: va ser primer de grup en la fase inicial, motiu pel qual es va estalviar un play-off, i va acabar líder, també, en el grup de la segona fase. Directe a quarts i amb el dret a disputar l’hipotètic partit de desempat a casa. «Sabem que tenim l’impuls de l’afició», va afegir Martínez: «Però també que no s’ha d’estar sobreexcitat, hem de fer les coses bé. Si comencen bé, continuar bé, i si ens va malament, superar la dificultat».

La crida a tenir els cinc sentits posats no és en va. Els dos equips venen d’encaixar una derrota en la darrera jornada de la Lliga Endesa, i la del Baxi davant d’un rival teòricament assequible per la classificació. Però, encara que sigui un tòpic, no hi ha rival fàcil.

Ritme, rebot, encert

L’entrenador del Baxi té clar que l’Unicaja, un equip que «ha fet molts canvis», serà un rival molt dur i molt difícil. A veure si ens surt un bon partit i les coses que entrenem surten bé, així agafarem confiança». Martínez creu que «és difícil endevinar quin element pot ser important, segur que ho seran el ritme, el balanç defensiu, el rebot, l’encert en el tir, ... tots són aspectes claus del joc, a veure qui dels dos ho fa millor».

Per la seva part, el pivot belga Ismael Bako, que dissabte va tornar a disposar de minuts després d’estar unes setmanes absent per una lesió a la mà esquerra, va comentar ahir que «és fantàstic estar de nou amb l’equip; el que passarà demà és extraordinari pel club, i tenim per davant el repte d’entrar en una Final Four». El 21 del Baxi també va tenir unes paraules per lloar l’actitud de l’afició, que avui convertirà un dia més el Nou Congost en una caldera: «el que passa en aquest pavelló durant els partits és extraordinari, la gent ens ajuda molt».

Un rival d’entitat

L’Unicaja té una singularitat estadística que el convertiria en favorit si les estadístiques servissin per alguna cosa: mai ha perdut o ha quedat eliminat per un equip de l’estat espanyol en un duel europeu. Tampoc servirà de res avui a la nit el precedent d’aquesta temporada al Nou Congost: 85-74 favorable al Baxi. Però sempre està bé saber què diuen els números.

En les files malaguenyes destaquen jugadors com l’escorta Dario Brizuela, que porta una mitjanad’11,7 punts i 2,6 assistències per partit en la present edició de la Champions. Tim Abromaitis és una altra peça rellevant de l’equip que dirigeix l’ex-Manresa Ibon Navarro, amb 5.1 rebots. Destaca, així mateix, la ràpida integració de Cameron Oliver, que en dos partits ha fet unes mitjanes de 13,5 punts i 6 rebots.