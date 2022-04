L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, estava evidentment content pel partit i pel resultat però, com sol fer, intentava posar els peus a terra recordant que només s’ha sumat un punt. Per a ell, «ha estat un bon partit per a nosaltres, sobretot al primer quart, amb un bon ritme, bona defensa i rebotant bé. Finalment, però, és només un 1-0 i hem d’estar centrats en el proper partit sabent que cada partit és diferent. Amb l’energia del públic hem pogut fer un gran primer quart, però el proper és a fora, no tindrem aquesta energia. Aquesta serà per a l’altre equip i haurem d’estar centrats per guanyar perquè serà difícil».

Segons el seu punt de vist, «la clau ha estat com hem començat, la qual cosa els ha tret del seu ritme de partit. És molt difícil mantenir la concentració. És impossible fer-ho durant quaranta minuts. Calia no cometre errors, que hem comès més tard. En general hem fet un partit complet i ha estat inesperat. Tenim molt respecte a l’Unicaja i no estàvem preparats per agafar una diferència tan gran en els primers minuts. El normal és que després el partit s’iguali. De fet, hem perdut dos quarts i l’altre l’hem guanyat d’un. Això ens diu cap on pot anar el proper partit». Per la seva banda, Chima Moneke va declarar que «un inici com aquest és increïble. no fallàvem cap tir en el primer quart. Però de tota manera hem d’estar centrats en el segon partit. És difícil recordar tots els partits de la meva carrera, però és complicat recordar un quart com el primer d’avui».