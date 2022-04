Una altra exhibició de compromís, mentalitat i joc col·lectiu han donat al Baxi Manresa la divuitena victòria de la temporada que permet l’equip igualar en el tercer lloc amb el rival d'avui, el Joventut, i el València, que ha caigut a la pista del Bilbao. L’equip ha sortit com un coet, ha mantingut el to fins a la meitat del darrer quart i ha sabut resistir la pressió dels badalonins quan, quan faltaven 23 segons, un triple de Feliz ha reduit el desavantatge a només dos punts (89-87). L’encert des del tir lliure de Thomasson i Dani Pérez ha acabat rubricant un nou èxit en un Nou Congost que, una jornada més, ha sigut una olla a pressió.

La posada en escena del Baxi ha sigut impecable. Replicant l’espectacular primer quart del partit europeu contra l’Unicaja, els manresans han entrat a la pista amb una intensitat altíssima, fins al punt que han assolit un parcial de 16-0, amb el Joventut totalment desbordat. Els jugadors de Pedro Martínez han sabut tallar les línies de passada del rival, han posat totes les mans que calia posar per robar pilotes i el duet format per Dani Pérez i Joe Thomasson ha dirigit la batalla amb gran encert. Pressionant el base rival, saltant al rebot ofensiu i corrent a la mínima ocasió, l’equip ha tancat el primer quart amb un marge de 13 punts (23-10). En el capítol estadístic, especial esment per les 5 pèrdues del Joventut: el Baxi, en canvi, no n'ha comès cap.

Els punts de Parra i la irrupció de Tomic, que no ha sigut titular, han donat una mica d’aire als verd-i-negres. Però l’equip badaloní no ha sigut capaç de trencar la barrera dels deu punts en contra en cap moment i el segon parcial ha sigut novament favorable al Baxi, molt encertat des de la línia de triple (7 de 15 en els primers vints minuts). Joe Thomasson (10 punts) i Juampi Vaulet (9) lideraven en l’apartat anotador un grup que, novament, estava oferint una exhibició de joc col·lectiu.

El Baxi no ha tret el peu de l’accelerador en cap moment i ha arribat a assolir un màxim avantatge de 18 punts (45-27) després d’un triple de Vaulet. El tir de 2 no entrava, però l’eficàcia des de la línia exterior ha sigut demolidora pel Joventut.

El Baxi havia firmat una actuació esplèndida, però encara quedava la segona meitat i l’exhibició dels dos jugadors que més mal van fer als manresans, el pivot croat Ante Tomic i, sobretot, el base dominicà Andrés Feliz, que ha acabat amb 28 punts després d’un recital d’eficàcia i versatilitat en l’elaboració de les jugades. El Joventut ha aconseguit situar-se per sota dels 10 punts desfavorables (53-44), però s'ha carregat de faltes i el Baxi ha mantingut la línia tancant el parcial dotze punts per sobre (71-58).

Quedava el més difícil, aguantar la previsible estrebada final del Joventut, i el Baxi ho ha aconseguit fins que un parcial de 2-12, en ple festival de Feliz, ha deixat el marcador amb 89-87 quan només quedaven 23 segons. El recurs de fer faltes s'ha girat en contra del Joventut perquè Thomasson (13 de 13 durant tota la nit) i Dani Pérez han sumat sis punts decisius des de la línia del tir lliure. Un nou triomf en una temporada imponent.

