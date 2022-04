Dos dels equips que estan oferint millors sensacions en les últimes jornades a l’ACB, el Baxi Manresa i el Joventut, es veuen avui les cares (20.45 hores) al Nou Congost en un duel en què s’espera la tensió i la intensitat pròpies d’un derbi, però a un nivell encara més alt. Totes dues formacions lluiten per ser terceres, de moment, a la classificació, una plaça que els badalonins van prendre la setmana passada a uns manresans que també van ser avançats pel València. És altament improbable que el conjunt bagenc recuperi avui la plaça, ja que hauria de superar els 44 punts (105-61) pels quals la Penya el va derrotar a la primera volta, però una victòria local refermaria que la guerra a les altures es manté ben viva.

El conjunt badaloní arriba al Congost en un gran moment. Des de la decepció de ser eliminat pel Lenovo Tenerife en els quarts de final de la Copa, el conjunt de Carles Duran ha guanyat nou dels darrers onze partits, amb una derrota per un punt a Andorra i una altra d’intranscendent a França. Ha assegurat el primer lloc del seu grup a l’Eurocup i ha assolit triomfs de prestigi com contra el Barça a l’Olímpic. Arriba al partit després d’una setmana de descans, però amb les baixes importants del base Ferran Bassas i de l’escorta Brandon Paul.

A l’altra banda, el Baxi té l’adrenalina al capdamunt després del partidàs de dimarts contra l’Unicaja, corresponent a la Champions, però vol recuperar terreny a la lliga després de caure a Santiago. El Baxi on ha pogut descansar pel compromís europeu i també té a l’horitzó el segon partit del play-off continental, dimarts a Màlaga. De tota manera, un derbi, i més contra la Penya, segurament el conjunt que més animadversió causa en els aficionats manresans, sempre és un derbi i segur que els seguidors ho recorden durant els quaranta minuts.

Moltes variables

En la prèvia del partit va aparèixer el tècnic ajudant de Pedro Martínez, Salva Camps, que va reconèixer que «la Penya està fent una molt bona temporada. Esperem un partit molt dur contra un equip amb molt talent i amb jugadors amb experiència».

Sobre el joc dels verd-i-negres, «és molt complet. Generen des de moltes situacions, amb bloqueig i continuació, al pal baix... no hi ha una situació concreta a defensar». Respecte d’una possible revenja respecte de la primera volta, «no hi hem pensat. Estem motivats com sempre per fer un bon partit i poder donar una alegria a l’afició».

Igualar el nivell

Per la seva banda, l’entrenador del Joventut, Carles Duran, a part de confirmar les baixes de Bassas i Paul, que segurament seran rellevats per l’hongarès Maronka i el neerlandès Kraag, tots dos de 19 anys, va admetre que «no cal dir gaires coses del Manresa. Allà només hi ha guanyat el València, en la segona jornada, i el Madrid. Estan jugant amb una fortalesa mental important i amb molta confiança, a part de tenir una afició molt fidel. Hem d’estar centrats en la nostra feina perquè hem jugat en pistes que són igual de complicades».

Duran també va afirmar que «tothom parla que tenen una energia extraordinària. Roben moltes pilotes i són els millors en el rebot ofensiu. Nosaltres també tenim energia i al final guanyarà qui jugui millor. Hem d’igualar el seu nivell d’intensitat, com a mínim. Si no, serà difícil».

Dos col·legiatscriticats pel Baxi en l’última trobada

El derbi d’avui entre el Baxi i el Joventut tindrà l’arbitratge d’un gran veterà com Daniel Hierrezuelo, acompanyat de l’aragonès Javier Torres Sánchez i de l’extremenya Esperanza Mendoza. Aquests dos darrers col·legiats van formar part de la tripleta més criticada per Pedro Martinez aquesta temporada. Va ser en el partit disputat fa unes setmanes a València. Aleshores el principal era el català Òscar Perea. El tècnic dels manresans va dir que «estem cremats» per les decisions a l’hora d’indicar faltes. Al seu equip n’hi van xiular 30 i al rival, 19. Segons el tècnic, «qualsevol contacte que fèiem era falta i quan ells ho feien, no tant. El millor seria que avui passessin desapercebuts.