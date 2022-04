El Lenovo Tenerife és el primer equip classificat per a la final a quatre de la Lliga de Campions de la FIBA. Els canaris han guanyat amb molt patiment el Tofas Bursa per 73-74 gràcies a una cistella a 1,2 segons per al final de Marcelinho Huertas i han posat el 2-0 en l'eliminatòria de quarts de final. En el duel inaugural, havien vençut també per un punt, 78-77, gràcies a un tir lliure del mateix jugador brasiler. AQUÍ teniu les estadístiques del partit.

En la final a quatre de Bilbao, el Lenovo jugarà una de les semifinals contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Hapoel Holon israelià i l'Estrasburg francès, dominada pels hebreus, que van guanyar per 93-75 en el primer partit. El CB Canàries ja sap què significa guanyar la Champions, ja que ho va aconseguir en l'edició inaugural, el 2017, a La Laguna.