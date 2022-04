El Baxi Manresa jugarà la final a quatre de la Lliga de Campions després de vèncer amb suspens a la pista de l'Unicaja en el segon partit de la sèrie (89-91). És l'èxit internacional més gran de la història del club i ha arribat després d'un bàsquet de Thomasson a un segon per al final que entrarà a la història.

El Baxi havia de jugar amb la tranquil·litat de poder errar davant d'un rival que estava pressionat, tant per la temporada que està fent, com perquè una derrota comportava la seva eliminació. Màlaga, en plena Setmana Santa, tampoc no semblava a l'inici està gaire pel bàsquet i per això el primer quart ha estat de to baix quant a ambient. A més, els locals han perdut Cameron Oliver, que s'havia marejat en els minuts anteriors. Els manresans han trobat Moneke, Bako i Thomasson, aquest amb un triple, per situar el 2-7 i tot semblava anar sobre rodes.

Però l'Unicaja ha trobat un Barreiro que ja va ser el seu millor home al Congost. El gallec ha trobat bones situacions a prop de la cistella i, a més, ha carregat amb dues faltes Juampi Vaulet. Els malaguenys no han permès que el Baxi s'escapés en el marcador. Amb l'entrada de Jaime Fernández, que va reaparèixer diumenge després de dos mesos i mig de baixa, han trobat més fluïdesa i han estat dos tirs lliures seus i una acció continuada cap a Kravic el que han situat el 23-22, primer avantatge local al final del quart.

A més, un triple del base-escorta madrilenys ha donat quatre punts als locals, que completaven un parcial de 7-0 i, a més, han provocat la segona falta d'un Bako encara retrobant-se amb l'estat de forma. Però Moneke ha aparegut en aquest moment per segellar uns minuts fantàstics. Dos triples i dues cistelles seguides el deixaven amb 17 punts i capgirava novament les tornes fins al 32-37.

El tram final del segon quart ha estat un festival de l'encert per al conjunt de Pedro Martínez. Dani Pérez i Rafa Martínez també han trobat l'encert des de la línia de tres i establien la màxima diferència (34-43). Aquesta encara creixeria més. Malgrat la tercera falta de Yankuba Sima, Thomasson ha tornat a encertar de tres i Francisco ha deixat el 39-50 a 16 segons. Llàstima que en l'última acció el francès hagi rebut un cop als ulls de Brizuela i Jaime Fernández ho ha aprofitat per acabar el tram de partit amb un triple (42-50) que feia pujar l'ànim de la gent de casa.

Els malaguenys ho capgiren

El tercer quart ha estat molt més espès. Ha arrencat amb un bàsquet d'Alberto Díaz, però l'enganxifós base local ha comès la seva quarta falta poc després amb 46-52 en contra. Moneke ha tornat a la pista i va assolir dues cistelles més. Però el nigerià ha tingut un parell de gestos amb la grada que no han agradat els col·legiats i, a més, han excitat el personal, fins aleshores força apagat. Així, des del 48-59 només Francisco i alguna acció esporàdica de Steinbergs, com un ganxo, ha mantingut l'equip amb avantatge. Un triple del francès i una acció posterior saltant per sobre del pivot Kravic feia que l'avantatge es mantingués entre els set i els nou punts. Peròun triple de Suárez i un 2+1 de Jaime Fernández a l'últim segon ha deixat tot molt obert (65-69) de cara al darrer període de l'enfrontament.

I aquest no ha pogut començar de pitjor manera. Kravi ha fet una acció de ballarí de claqué, Mooney una cistella passada i Bouteille un triple per capgirar del tot el resultat (72-69). El Baxi no existia en atac. Moneke, al qual semblava que havia afectat l'enganxada amb el públic, perdia una pilota i es quedava reclamant la falta i el mateix Bouteille tancava un parcial de 12-0 amb una contra i un triple lateral (77-69).

Per sort, i quan tot semblava anar pel pedregar, Dani Pérez ha encertat un triple de xurro. A sobre, Francisco ha recuperat la pilota i Moneke tornava a donar empenta (77-74) i obligava Ibon Navarro a demanar temps amb sis minuts per davant. Barreiro, el millor del seu equip, ha tornat a fer mal amb un triple i, per sort, Abromaitis n'ha errat un altre en què la pilota va sortir de dins. En l'acció següent, Maye ha clavat el seu primer triple, però després deixava una autopista perquè Kravic esmaixés (82-77, a 4 minuts). Francisco ha reduit la diferència amb dos tirs lliures amb Carlos Suárez, que havia ajudat a la remuntada, assegut amb un cop al cap de Valtonen.

L'Unicaja ha errat l'atac següent i després el Baxi ha perdut la pilota després d'un tap de Kravic a Francisco. Per sort, els andalusos han perdut la pilota i després també Alberto Díaz amb la cinquena falta, comesa sobre Bako a 2.04. El belga no ha errat (82-81), però després el Baxi s'ha despistat en defensa i va provocar un bàsquet de Barreiro. Els bagencs han tornat a deixar un punt de dèficit amb un cop de dit de Bako, però Maye no ha tancat un rebot defensiu a 1.29 i l'Unicaja tornava atacar i després Barreiro rebia una falta de Bako i anotava els dos tirs lliures. En la jugada següent, Valtonen capturava un rebot en atac que valia diners i possibilitava el triple de Maye. Mooney l'hi tornava, però Francisco feia un triple descomunal a 36 segons per empatar a 89. Llavors Mooney ha fallat un triple i l'alternança en la lluita donava l'última pilota, a 16 segons per al final, als catalans.

Ha estat el moment de Thomasson, que ha pres la responsabilitat i ha anotat en un tir a mitjana distància a un sol segon per al final. Ibon Navarro ha demanat dos temps morts per preparar l'última jugada, però Bouteille no ha trobat una bona posició i el seu tir va quedar curt. El Baxi ha fet història.