Vestit amb una jaqueta de xandall del club, i no amb l’americana, segurament perquè havia passat per la dutxa, Pedro Martínez va dir a la sala de premsa que «ha estat un gran partit. Hem dominat en la primera part però cal reconèixer que l’Unicaja s’ha adaptat molt bé al joc després del primer partit i ha fet uns ajustos en defensa que ens han posat dificultat. A més, quan s’han avançat han estat encertadíssims. El sorprenent és que haguem estat capaços de tornar al partit quan ho teníem tot en contra. És per estar-ne contents i orgullosos. Vull recordar Dani García i Guillem Jou, que estan lesionats. És un dia gran per a un club humil, amb història però per al qual jugar una final a quatre és una gran notícia. N’estem orgullósos. De totes maneres, els jugadors deien ara que no n’hi ha prou, que la feina no està feta».

Per la seva banda, un dels herois de la nit, el base Sylvain Francisco, va declarar que «ho hem fet bé, tot i que al primer quart hem començat a poc a poc. El segon ha estat diferent. Ells canviaven les marques, ens deixaven tirar i hem errat llançaments. Han agafat avantatge, però hem tingut una gran confiança en nosaltres. Hem estat en aquesta situació diverses vegades aquesta temporada i hem guanyat. Era igual perdre per quatre, cinc o sis punts en els últims minuts. Hem trobat talent en atac, tant el meu, del Luke,del Joe o del Chima i hem acabat trobant bones solucions».