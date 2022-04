Poques hores després d’haver obtingut la victòria europea a Màlaga, el Baxi ha de canviar el xip. Aquesta tarda (18 hores, Deportes 2 por Movistar, canal 55 i Ràdio Manresa) visiten el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, una de les que mostra millor ambient de la lliga, per visitar el Río Breogán. Els gallecs estan salvats, després d’haver fet un esplèndid inici de curs, que els va portar a la Copa, i encara podrien entrar als play-off, ja que abans d’iniciar la jornada estaven a dues victòries del Baskonia.

El Baxi va viatjar ahir de Màlaga a Santiago i d’allà a Lugo, amb la ressaca de l’èxit, però també del cansament. Cal no oblidar que els bagencs hauran jugat, després d’avui, cinc partits en tretze dies i encara els faltarà el de diumenge, al Congost, contra l’UCAM. En principi, no hi ha notícia de cap baixa que no siguin les de Jou i Dani García, ja conegudes.

Pel que fa al Breogán, el seu tècnic, Veljko Mrsic, recupera Mahalbasic, baixa l’últim dia per un procés víric. El preparador croat té tocats Bell-Haynes i Erik Quintela, però podran jugar. Ahir no dubtava a dir que «intentarem aprofitar el seu cansament. Són molt atlètics i juguen de memòria. Són dels equips que corren millor a Europa, inclosos els de l’Eurolliga».

Tot i les dificultats de la situació, el Baxi podria ser segon després de la jornada a causa de la derrota el Reial Madrid d’ahir a la pista del Surne Bilbao per 79-67. Si els manresans vencen, atraparan els blancs i els passaran davant pel bàsquet average. El problema per ser segons pot ser el Joventut, que també hauria de perdre, en el seu cas a Burgos (20.30 hores).