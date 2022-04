Ja fa dies que els aficionats del Baxi han començat a buscar-se la vida per al desplaçament a Bilbao entre el 6 i el 8 de maig. La proximitat de la seu de la final a quatre fa molt llaminera la possibilitat d’assistir-hi. Les entrades es poden adquirir al web de la Champions i cadascú pot anar per lliure pel que fa al viatge i a l’allotjament, El club també ofereix algunes solucions, però no completes.

Així, ahir informava que compta amb paquets d’entrades i també que qui la vulgui adquirir a la zona on hi haurà els aficionats manresans ho ha de fer introduint-hi el codi BAXIMANRESA22. De la mateixa manera, hi haurà un autobús per 65 euros, amb sortida el dia 6 a les vuit del matí des de l’aparcament del pavelló, arribada al centre de Bilbao i tornada el dia 8, després dela final. El viatge es pot comprar la botiga virtual del Baxi. El que no garanteix per ara el club és plaça d’hotel i recomana a tothom buscar opcions amb cancel·lació gratuïta per si en disposa durant els propers dies.