El Ludgwigsburg va imposar el factor pista (92-75) i va establir l’empat a un punt en l’última eliminatòria que encara s’ha de decidir dels quarts de final de la Lliga de Campions. El Cluj-Napoca romanès, que havia guanyat el primer partit a casa per un exigu 76-73, no va poder seguir el camí del Lenovo Tenerife, el Hapoel Holon i el Baxi Manresa, que van liquidar les respectives eliminatòries en dos duels, i l’equip classificat s’haurà de decidir en el tercer partit, que es jugarà la setmana que ve, dimarts o dimecres, a la pista transilvana. Precisament, el guanyador d’aquesta eliminatòria serà el rival del Baxi en una de les semifinals a Bilbao.

El Ludwigsburg, que tot i tenir l’avantatge de la pista en contra s’ha mostrat més potent en aquesta sèrie i ja va estar a punt de guanyar a Romania, va dur en tot moment la davantera, malgrat que els visitants duien l’avantatge en el primer quart. De la mà del joc exterior, capitalitzat per l’escorta Radebaugh i per Simon, el Ludwigsburg ja guanyava a la mitja part, tot i que el partit no estava decidit. No va ser fins al darrer període en què els locals es van escapar, davant d’un Cluj-Napoca en què Stipanovic i Guzman van intentar presentar oposició.