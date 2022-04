Si ja és prou dur haver de jugar quatre partits de gran intensitat en només nou dies, amb viatges amunt i avall entremig, que el darrer sigui contra el rival més dur de la lliga representa un bon repicó. El Baxi, que dissabte de la setmana passada va derrotar el Joventut en un partit intensíssim, que dimarts es va classificar per a la final a quatre de Bilbao, amb les emocions que això comporta, i que dijous va caure per només dos punts a l’altra punta de la península Ibèrica, a Lugo, en un altre compromís de gran exigència, rep aquest vespre l’UCAM Múrcia, conegut per tothom perquè no fa presoners.

Els manresans afrontaran el duel amb els problemes físics lògics d’aquest tram de competició, que s’han incrementat aquests dies. A les absències de Guillem Jou, per a tota la temporada, i de Dani García, que finalitza la tercera de les quatre setmanes de baixa que se li van diagnosticar per un trencament fibril·lar, s’hi afegeixen dos dubtes. La infermeria del Baxi Manresa: així es troben Vaulet i Francisco Juampi Vaulet es va fer un esquinç al turmell esquerre a l’inici del partit a la pista del Breogán. Al segon quart va intentar tornar a jugar, però li va ser impossible. El fet que només farà tres dies del partit de Lugo juga en contra seva per a una ràpida recuperació, tot i que ahir el club no el posava a la llista de baixes i només deixa que la seva participació era dubtosa. L’altre problema el té Sylvain Francisco, amb molèsties a un abductor que fa dies que arrossega i que penalitza molt un jugador de la seva explosivitat. En cas que no pugui jugar, tot i que la seva baixa tampoc no ha estat confirmada, el Baxi quedaria en el lloc de base amb l’única presència de Dani Pérez, amb el suport que li donaria Toni Naspler. Un possible adversari directe El partit d’aquest vespre és molt important per diversos factors. D’una banda, tot i que faltin només sis jornades per al final de la lliga regular i el Baxi tingui tres victòries, més l’average, de diferència sobre el novè classificat, cal acabar de consolidar el lloc de play-off. El tram final reserva per als manresans rivals molt difícils. A casa tindrà un Betis que sembla renascut i que es juga el descens i el Barça. A fora, tres sortides complexes de veritat, a les pistes del Bitci Baskonia, del Lenovo Tenerife i d’un Unicaja que es voldrà revenjar de l’eliminació europea i que encara pot entrar a les eliminatòries per al títol. D’altra banda, l’UCAM podria ser un rival directe. Si els murcians vencen avui al Congost, se situaran només a dos triomfs i amb l’average favorable, ja que van vèncer per 71-67 en el partit de la primera volta, a Múrcia. L’equip de Sito Alonso va perdre dijous a Vitòria (93-83) i, després d’entrenar-se a la capital basca, va fer cap a Manresa, on ahir al migdia ja va fer una sessió de preparació. Un dels seus bases, Tomás Bellas, declarava que «dijous vam fer un partit seriós, però cal donar valor al rival. Tres dels jugadors del Baskonia van fer un partidàs. Vam poder fer alguna cosa més, però vam marxar amb bones sensacions». A partir d’ara, «ens hem de preocupar de nosaltres, de fer les coses bé, i si ho aconseguim tindrem les nostres possibilitats a Manresa». L’UCAM, que té l’exjugador del Manresa Jordan Davis a les seves files, arriba amb l’aura d’equip al límit del reglament i amb el seu jugador Sadiel Rojas en el punt de mira després d’haver estat denunciat pel Gran Canària per colpejar al pòmul AJ Slaughter, en un més dels episodis controvertits de la seva carrera. El club murcià viu en una constant defensa pròpia La intensitat, per dir-ho de manera eufemística, amb què juga l’UCAM Múrcia provoca que el club estigui constantment defensant-se d’atacs externs. Aquesta temporada, a través del seu cap de comunicació o del compte del club, ja s’ha criticat reaccions del món ACB a algunes de les seves actuacions. És recordada la denúncia que van arribar a fer a la mascota del Breogán, Maximus, segons ells per haver agredit alguns jugadors seus a Lugo, en un episodi que va acabar amb Sadiel Rojas expulsat i tres antiesportives. El dominicà sol estar a totes les salses, com la setmana passada, amb el seu cop de colze a Slaughter. L’UCAM ha denunciat piulades com la del director esportiu del Gran Canària, Willy Villar, després del duel.