El Baxi Manresa ha sumat la dinovena victòria a la lliga després d’imposar-se per 103-93 a l’UCAM Múrcia, en un partit marcat per les baixes d’abans de començar el partit de Dani García, Jou, Vaulet i Francisco, a les quals s’ha sumat la de Dani Pérez durant l’enfrontament. Un col·lossal Thomasson, autor de 33 punts, ha comandat l’equip per tornar a la tercera posició de la classificació.

El partit ja s'ha vist des del començament que seria dur. En menys de tres minuts ja s’havien comès cinc faltes, i algunes que s’havien passat per alt. Però el Baxi ha començat bé amb set punts de Thomasson, inclòs un triple que, amb 11-4, ha obligat Sito Alonso, molt escridassat pel públic, a demanar temps mort a 7.09 per al primer descans. El domini en el rebot dels bagencs era clar, 7 a 1 i això permetia els locals sortir bé en transicions. De tota manera, la dinàmica del duel, amb continuades faltes, feia pensar que seria llarg i que tindria molt protagonisme un Joe Thomasson que quedava molt sol a l’exterior, amb dos bases de baixa.

Però el que ha tingut aquesta primera meitat ha estat molta anotació i el Baxi, amb diferències que han rondat els deu punts des del 16-6, després de quatre punts seguits de Bako. El partit s'ha convertit en aquest moment en un intercanvi de cistelles, amb encert per les dues bandes, sobretot la local, basada en l’encert de Thomasson, autor de 14 punts en aquesta fase del joc.

I tot s'ha torçat més encara quan, a dos minuts per al final del període, Dani Pérez s'ha torçat un peu intentant desfer-se del marcatge de Webb. El director de joc de l’Hospitalet, amb clars gestos de dolor, ha anat a la banqueta i, tot i que després ho ha intentat, ja s'ha vist que no podria continuar. El Baxi es quedava sense els seus tres bases, amb les lesions de Dani García i Francisco.

Tot i això, el tram final del període ha estat bo i el Baxi ha tancat aquest parcial amb onze punts de renda després d’un espectacular triple de Steinbergs.

Al segon quart ha entrat Toni Naspler davant del solar que era la posició de director de joc i el manresà ja s’hi ha quedat. No ha anat malament la cosa, tot i que McFadden castigava des de la línia de tres punts (36-29). Thomasson ha tornat a aparèixer per tot arreu i la distància ha crescut fins als setze punts (57-41) després de dos tirs lliures de Maye. A còpia de rotacions curtes, el Baxi intentava pal·liar la falta d’efectius amb gran encert i l‘UCAM no aconseguia trobar el punt físic que el fes dominador. En un tram final de quart molt llarg, els tirs lliures de Lima han mantingut els visitants en el partit, però no han pogut evitar una mitja part amb catorze punts de dèficit i amb inici de protestes massives per pressionar els àrbitres.

El xou de Rojas

L’UCAM sabia que havia d’augmentar la duresa i, com va dir l’entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, després d‘enfrontar-se, «donar més hòsties», fet apropiat en la festa religiosa d'aquest diumenge. Lima, en dues ocasions, i Rojas, han trobat la cistella per escurçar el desavantatge a menys de deu punts (63-55). Però la reacció del Baxi ha estat bona, amb quatre cistelles seguides, inclosa una bomba de Naspler.

Aleshores, Sadiel Rojas ha buscat Moneke i s'ha llançat a terra en un lloc on no hi havia la pilota. El nigerià s'ha indignat amb la comèdia i ha demanat als col·legiats que miressin l’instant replay. Aquests l'han obsequiat amb una tècnica i han enfurismar el públic, mentre part d’ell s’encarava amb la banqueta visitant. Curiosament, però, el Baxi ha sortit reforçat de tot el rebombori i ha recuperat la força que semblava que l’abandonava a estones. Maye ha aixecat el personal amb un 2+1 i Thomasson ha aparegut amb més punts (ja 24) i amb un tap final a Davis en què ha enviat la pilota a Sant Joan (81-64).

Si l’UCAM tenia alguna oportunitat era a l’inici de l’últim quart i ho ha explotat. Sense tants decibels a la pista ha trobat bon joc, amb Bellas i Taylor encertats, i han reduït la distància fins al 85-74. El Baxi només trobava Thomasson en atac i semblava cansat, tot i l’ajut d’una tècnica per simulació a Rojas. Calia aguantar sis minuts i mig i l’equip s'ha encomanat aleshores a la defensa, que ja havia estat bé al tercer quart, i a les cames de Moneke per buscar penetracions i fer mal a la zona. En una d’elles, després d’un triple de McFadden, ha anotat el 92-81. En la següent, Lima li ha tret la quarta falta quan faltaven encara quatre minuts. Thomaasson ja estava molt cansat en aquest moment i entre Lima i Taylor han posat el 92-85. A sobre, Naspler errava un triple alliberat. Per sort, tot seguit David perdia la pilota i Thomasson trobava dos tirs lliures a 2.50 (94-85) i Naspler feia una bona defensa sobre Davis. En la jugada posterior, l’escorta nord-americà ha errat un triple, però Bako ha recollit la brossa, ha anotat de dos punts i ha tret falta addicional per al 97-85 a 2.13.

En la següent acció, l’UCAM errava un triple i Bako ha tret una altra falta, aquesta dubtosa a Webb. El belga ha aprofitat els dos tirs i donava molt aire, tot i la safata fàcil de Taylor posterior (99-87). El partit, que ja passava de les dues hores de durada, estava encarrilat, però no tancat. Moneke perdia una pilota a 1.28 amb 99-87 i Davis encertava dos tirs lliures després de la quarta falta de Naspler. Però en la següent jugada, un Thomasson sideral ha encertat de tres punts i la gent ha pogut començar a celebrar la victòria, tot i el bàsquet posterior de Radovic (102-91). El punt de tir lliure posterior de Thomasson i el bàsquet de Lima només han servit per arrodonir el 103-93 final. Suat i merescut.