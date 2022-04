Pedro Martínez estava inusualment eufòric després del partit per la victòria en unes circumstàncies tan complicades. No va dubtar a assenyalar que «ha estat un partit bastant èpic. Ens recordarem d’aquest partit a final de temporada. Jugàvem contra un bon equip, que lluita pels mateixos objectius, i era complicat per tot el que ens ha passat en les darreres hores, les baixes passades i la del Dani [Pérez]. La primera part ha estat impressionant. Costa molt trobar les paraules, amb ritme, defensa, rebot, molts jugadors passant-se bé la pilota. En el tercer quart hem aguantat i en el quart no podíem fer més. Ens faltava físic. Hem demanat molt físicament als jugadors, sobretot els exteriors. Ha estat èpic per tot. Cada temporada guardo alguns partits com a record, i aquest serà un d’ells. Quan s’ha lesionat el Dani he pensat que ja seria impossible».

Sobre la lesió del base, «ha passat com amb Vaulet l’altre dia. Ha sortit per provar-ho. Li has de donar les gràcies per l’esforç. És gent que sap patir, i ell avui i el Juan l’altre dia es van queixar molt. Ara li faran proves i caldrà veure quant temps estarà a fora. Vaulet també ho ha provat al matí i era impossible. En el cas de Francisco, la lesió és pitjor perquè no sabem ben bé què té, tot i que es queixa de l’abductor». El tècnic barceloní va voler eixamplar a tota la plantilla el mèrit del triomf i a en «Naspler, que ens ha ajudat. Tot i que sigui jugador nostre s’ha entrenat poc amb nosaltres. No té automatismes. També crec que els cincs han fet una bona feina. Tots ens han ajudat, perquè, si no, hauria estat impossible. Hem sabut patir, mirant massa el marcador, això sí».