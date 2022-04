L’equip que a hores d’ara ocupa la quarta plaça a la Bundesliga, el MHP Riesen Ludwigsburg, serà el rival del Baxi Manresa en la segona semifinal de la Final Four de la Champions League, que tindrà lloc el dia 6 de maig a les 21 h a la Bilbao Arena. El conjunt alemany va aconseguir derrotar el Cluj Napoca per 73-79 en un partit a cara o creu ahir a la tarda a la pista del contrincant romanès, que estava plena i amb afició nombrosa i sorollosa part de la qual va acomiadar la vetllada llançant rotlles de paper higiènic al parquet.

El partit va arrencar amb igualtat i pocs punts, va ser dominat durant pràcticament tota l’estona pels visitants i va acabar essent emocionant per la reacció, tardana i inacabada, del Cluj. El duel tancava així l’única eliminatòria que hi havia pendent dels quarts de final, ja que el Baxi va resoldre el seu duel amb l’Unicaja per 2-0, el mateix resultat amb el que es van classificar per a la cita bilbaïna el Lenovo Tenerife i el Hapoel U-NET Holon israelià. Del pols entre ells dos, el mateix 6 de maig a les 18 h, en sortirà un dels concursants en la final del diumenge 8 de maig a les 20 h.

El matx d’ahir a Cluj era una moneda a l’aire i al perdedor no li quedava més remei que plegar veles. El duel va començar equilibrat en el marcador (11-13), però en els darrers minuts del parcial inicial es van començar a registrar les primeres distàncies favorables al Riesen (11-16).

El conjunt alemany, dirigit per John Patrick, va ampliar l’avantatge fins el 23-37 del descans. En un partit amb pocs punts, en que les imprecisions i la responsabilitat van atenallar els jugadors, els percentatges en el tir van ser bastant similars, fins i tot lleugerament millor el de triples dels romanesos. Però el Cluj va fallar estrepitosament des de la línia del tir lliure, amb un terrible 14 de 26 (54 %).

El tercer quart va ser molt igualat (19-19) i es van mantenir els 14 punts que presagiaven un darrer període de control dels alemanys. Però la insistència del Cluj va fer forat i va portar el duel a uns darrers minuts intensos (57-63). A tres minuts i mig pel final, el tècnic local, Mihai Silvasan, va embogir i, reclamant amb raó que una pilota havia tocat en el peu d’un jugador alemany, es va guanyar una tècnica (57-69). Tot i això, el conjunt romanès va tornar a retallar però no va poder anar més enllà del 73-77.

El jugador més ben ponderat del partit va ser el base Jordan Hulls, amb un 23 de valoració gràcies als 21 punts, 3 rebots i 3 assistències que va rubricar. També van destacar el base Jonah Radebaugh, amb 15 punts i 4 rebots i 15 de valoració i els escortes Justin Simon i James Woodard, amb 12 punts cadascun. En les files locals, 18 punts per Patrick Richard i 15 i 7 rebots per Dustin Hogue.