El Baxi Manresa no disposa de bases de la primera plantilla en aquest moment cabdal de la temporada. Tampoc no cal que saltin totes les alarmes, perquè la situació es pot arreglar o, com a mínim, pal·liar, però el fet cert és que l’equip de Pedro Martínez arriba amb dificultats, ja vistes diumenge, en la direcció de joc just quan es jugarà la posició de cara al play-off de la lliga i també s’acosta la final a quatre de Bilbao (6 i 8 de maig).

Les últimes notícies van arribar ahir i no són esperançadores. Dani Pérez, que no va poder finalitzar el partit de diumenge contra l’UCAM Múrcia per una torçada de peu al primer quart, té una lesió davant de la qual el club no posa pronòstics però que ha tingut algun diagnòstic superior al mes d’absència en d’altres equips enguany.

Així, el jugador de l’Hospitalet té un esquinç de grau 3 al peroneu astragalí anterior del lligament lateral extern del turmell dret, segons la nota de premsa feta pública ahir pel Baxi. Aquest mateix document diu que «és difícil saber quant temps podria estar de baixa, dependrà molt de la seva evolució en els primers dies de recuperació». El fet cert és que encara va visiblement coix i que una lesió pràcticament igual pot provocar un mínim d’un mes de baixa. Tenint en compte que hi ha tres setmanes entre el moment en què es va fer mal i la final a quatre de Bilbao, la seva presència en la cita definitiva de la Champions es converteix ara mateix en dubtosa.

De fet, aquesta temporada hi ha un precedent d’una lesió exactament igual. Se la va fer l’exjugador del Casademont Saragossa Jamel McLean i li van diagnosticar entre quatre i sis setmanes de baixa. Aquests terminis descartarien Dani Pérez per jugar a Bilbao. De tota manera, McLean, que va ser tallat a Saragossa després del problema físic, és un jugador més pesant, de 2,02 metres d’alçada i això pot jugar a favor de Dani Pérez a l’hora de recuperar-se d’una lesió de turmell.

Dos més que no hi són

El problema afegit de la lesió confirmada de Dani Pérez és que els altres dos bases de la primera plantilla també es troben de baixa. La més preocupant és la de Sylvain Francisco, que ja es va perdre el partit contra l’UCAM per problemes a un adductor. En la roda de premsa posterior al partit, Pedro Martínez va afegir que el seu problema «és una mica pitjor» que l’esquinç que va deixar fora del partit Juampi Vaulet perquè «no és clar el que té». Caldrà esperar quina és l’evolució del francès, per al qual els problemes en aquest grup muscular poden ser un impediment important per dur a terme el seu habitual joc explosiu.

El tercer base és Dani García, que no juga des del 26 de març contra l’Andorra. Se li van diagnosticar quatre setmanes de baixa per un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cama dreta que es va causar en un entrenament. Aquesta és justament la quarta setmana d’absència i ha d’estar a punt de tornar. De tota manera, comptant que pugui reaparèixer diumenge a Vitòria, caldrà anar alerta perquè la recuperació de les afectacions muscular és traïdora i no convé carregar-lo de sobreesforços de cop i volta per evitar una recaiguda.

Naspler i els escortes

Davant de totes aquestes dificultats, ara mateix hi ha un base pur a disposició de l’entrenador, l’acabat de tornar de la seva cessió Toni Naspler, que diumenge va donar la cara amb una actuació molt consistent i sòlida davant dels murcians. De tota manera, cal recordar que és un jugador sense cap experiència prèvia a la lliga i amb 53 segons a Europa, amb tot l’inconvenient que això suposa.

En cas que no es recuperi cap dels tres bases, l’altra opció per actuar de director de joc, com es va veure en el darrer compromís, és la de Joe Thomasson, però fer-ho de manera continuada el sotmet a un gran desgast que després es pot notar en d’altres facetes del joc per a les quals necessita estar fresc. A més, despulla la posició d’escorta, on només té el relleu de Rafa Martínez. Pel que fa a l’altra baixa de diumenge, Juampi Vaulet, res no fa pensar que no pugui reaparèixer contra el Bitci Baskonia, diumenge, a les 17 hores.

Moneke, Thomasson i Pedro Martínez aspiren als premis que atorga la FIBA La delegació europea de la FIBA, organitzadora de la Lliga de Campions, va fer públiques ahir les llistes de seleccionats per als premis als millors jugadors i tècnic de la competició de la temporada en curs. Dos jugadors del Baxi Manresa, Joe Thomasson i Chima Moneke, aspiren als premis a les seves posicions. A més, el nigerià també pot ser triat com a jugador més valuós de la competició. Finalment, Pedro Martínez és al llistat de tècnics que opten al premi al millor preparador de tots els equips, una votació en què intervenen alguns dels periodistes que cobreixen la informació de la Champions. Així, en el grup de bases i escortes, Thomasson competirà amb Brown i Richard (Cluj), Harrison (Brindisi), Holston (Dijon), Marcelinho i Salin (Lenovo Tenerife), Özdemiroglu (Tofas), Radebaugh (Ludwigsburg) i Ragland (Holon). També se’n poden triar d’altres, però sense estar a la llista prèvia tenen menys possibilitats. Pel que fa a Moneke, és a la d’ales i ala-pivots. Els seus adversaris seran Akoon Purcell (Galatasaray), Johnson (Holon), Kennedy (Karsiyaka), Perl (Szombathély), Randolph (Oostende), Simon (Ludwigsburg), Stewart (Cluj), Wiltjer (Lenovo Tenerife) i Zubcic (Tofas). Sobta la no presència d’Ismaël Bako en els finalistes en la categoria de pivot pur, ja que el belga ha acabat la temporada europea amb mitjanes de 9.2 punts, 6,8 rebots i 14,1 de valoració. En aquesta categoria només hi havia cinc finalistes. Chima Moneke també competirà al premi a millor jugador del torneig amb tots els finalistes de les respectives categories, excepte la de millor jugador jove, en què tampoc no hi ha ningú del Baxi. Finalment, Pedro Martínez opositarà al premi al millor entrenador amb Ahmet Çaki (Tofas), Selçuk Ernak (Darüssafaka), Ronen Ginzburg (Prometey), Guy Goodes (Hapoel Holon), John Patrick (Ludwigsburg), Mihai Silvasan (Cluj), Lassi Tuovi (Estrasburg), Txus Vidorreta (Lenovo Tenerife) i Giedrius Zibenas (Rytas Vilnius). També es triarà l’equip ideal del torneig. Els periodistes poden votar fins el proper dilluns, dia 25, i els guanyadors es donaran a conèixer a Bilbao el dissabte, 7 de maig, el dia abans de la final.