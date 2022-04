Les lesions estan interferint en les il·lusions del Baxi Manresa en un moment de la temporada crucial en què l’equip pugna per la tercera plaça final de la fase regular mentre, per sobre de l’espatlla de la competició domèstica, mira de reüll la cita històrica de la Final Four de la Champions, que tindrà lloc el primer cap de setmana de maig a Bilbao. Però els jugadors de Pedro Martínez van pas a pas i, sense cap base però amb el retorn de Vaulet, avui (17 h) juguen a la sempre complicada pista del Baskonia. En la primera volta, al Nou Congost, es van imposar els bagencs per 74-67.

«En les condicions en què estem no podem guanyar», va admetre Martínez en la prèvia d’un duel que per als locals té una notable transcendència. Ubicats en la vuitena posició, els vitorians no poden perdre pistonada si volen entrar als play-off. Per complicar-li encara més la vida al Baxi i apropar-se al seu objectiu, segurament debutarà el seu darrer fitxatge, l’ala-pivot neozelandès de 2,08 Yannick Wetzell.

«Vaulet no està al cent per cent, però podrà jugar, en canvi els tres bases estan fora», va avançar Martínez, reconeixent que l’objectiu del seu equip passa per «intentar lluitar» davant un equip d’Eurolliga. «És molt difícil», va concloure l’entrenador preguntat sobre les possibilitats del seu equip.

La coincidència de les absències dels tres bases és un contratemps poc habitual en una plantilla. Mentre Dani Garcia s’està recuperant d’una ruptura fibril·lar al bíceps femoral de la cama dreta, Dani Pérez és baixa per un esquinç al turmell dret de grau 3 i Sylvain Francisco s’ha afegit a la infermeria per una lesió muscular a l’abductor. Vaulet, en canvi, ha millorat del lleu esquinç al turmell que es va fer. Per completar la plantilla, Martínez es va endur els joves Toni Naspler i Musa Sagnia a Vitòria.

Una victòria amb molts premis

Malgrat tot, el Baxi té avui davant seu una gran oportunitat: la victòria li asseguraria almenys la sisena plaça de la fase regular i, per tant, evitar en la primera eliminatòria el FC Barcelona i el Reial Madrid si ambdós acaben ocupant les dues primeres posicions. Sumar el 20è triomf del curs faria que Gran Canària, el mateix Baskonia, UCAM Múrcia i Río Breogán puguin atrapar tots ells els manresans.

El tècnic del conjunt basc, Neven Spahija, té clara la importància del compromís. «El partit contra el Manresa val moltíssim, no podem fallar», va dir. Sobre el Baxi, el croat va indicar que «és un equip molt seriós, el millor atac de la lliga ... Per ser quart de l’ACB has de fer moltes coses bé». Un apartat en què els dos rivals estan molt igualats és en el rebot defensiu: el Baskonia figura segon, amb 24.93 captures per partit, i els bagencs són tercers, amb 24.79.

Spahija podrà fer jugar Wetzell, que l’agost del 2020 va fitxar pel Riesen Ludwigsburg, el contrincant del Baxi en la imminent semifinal europea. Però el jugador oceànic, que pot ocupar posicions de 4 i de 5, no va arribar a debutar per problemes amb el passaport i va tornar al seu continent, on s’hi ha estat les dues últimes temporades. «El jugador és tot el que un club com el Baskonia necessita», va declarar Spahija.

També estarà a les ordres del tècnic de l’equip vitorià el pivot estatunidenc Matt Costello, un cop superat un esquinç de turmell. Així, se sumarà al poderós joc interior blaugrana.