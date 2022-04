El Baxi Manresa ha notat la baixa dels tres bases del primer equip, tots lesionats, i ha perdut de manera clara per 107-85 a la pista del Bitci Baskonia, en un duel en què ha mantingut la igualtat en la primera meitat (47-48) però en què s'ha enfonsat en el tercer quart. De tota manera, el Baxi ja és matemàticament equip de play-off quatre jornades abans del final de la lliga regular. Les estadístiques les podeu trobar AQUÍ.

Mantenint el tipus (24-21)

Davant de les baixes dels bases del Baxi, Pedro Martínez ha hagut de sortir per força amb un equip alt, amb Thomasson de base i amb els dos tresos, Valtonen i Vaulet, a les ales. L'inici no han anat pas malament, sobretot en defensa, ja que el Bitci ha errat els primers tirs i ha obligat el seu tècnic Neven Spahija, a demanar temps mort amb 1.24 jugats i amb 0-4 en el marcador. Els vitorians han reaccionat de la mà del seu base Wade Baldwin IV (12 punts en el quart), i el període s'ha convertit en un carrusel d'avantatges de les dues bandes. El Baxi ha arribat a tenir quatre punts (7-11, amb un triple de Moneke) i ha trobat després un inspirat Maye, amb dos llançaments des de llarga distància que l'han mantingut dins del partit. El segon ha servit per a la seva última diferència a favor en aquest tram de partit (19-20). Després, Giedraitis i un triple de Baldwin han posat un 24-20 matisat per Yankuba Sima amb un tir lliure (24-21).

Thomasson impedeix l'escapada basca (47-48)

El segon període ha estat un espectacle i ha tingut el nom propi de Joe Thomasson. En el primer quart ha estat molt pendent del marcatge de Baldwin. Quan ha entrat Granger, Valtonen s'ha encarregat de la seva marca i el nord-americà ha tingut més llibertat. Això sí, primer el Baxi ha hagut de remuntar un 26-21 després del bàsquet inicial de Weltzell a l'ACB. El Baskonia trobava els punts d'Enoch i de Marinkovic per mantenir diferències que han pujat fins als cinc punts després d'un bàsquet de Peters, però els manresans no marxaven del partit.

D'aquesta manera, a partir del 37-32 Thomasson ha anotat cinc punts seguits per al 40-37. Tot seguit, Enoch i Granger han donat el màxim avantatge als vitorians (44-37), però Maye (quatre triples en la primera meitat) i el mateix Thomasson han anat retallant la distància fins al 44-43. Peters ha ficat un triple que semblava que provocaria que el Baskonia arribés amb avantatge al descans, però Thomasson i Maye, amb un triple en transició, han situat el 47-48 al descans. Per sort, un llançament de Peters des del seu camp ja ha entrat fora de temps.

S'acaba el combustible (77-63)

En el tercer quart s'ha notat del tot el cansament per la falta de rotacions manresanes. A més, un Baskonia ja eliminat d'Eurolliga ha fet una passa endavant i ha premut l'accelerador a les dues bandes de la pista, a part de trobar l'encert d'homes fins aleshores desapareguts com Simone Fontecchio. Un nou triple de Thomasson ha donat l'últim avantatge als bagencs (49-51). A partir d'aquí, i d'un triple de Costello, el Baxi s'ha anat desfent coincidint amb una esmaixada enorme de Fontecchio que ha significat el 59-54. El parcial, a continuació, ha estat de 14-3. El Baxi no trobava el camí de la cistella, amb tirs forçats i sense cap direcció i, en canvi, el Baskonia anotava mitjançant tots els seus jugadors en transicions fins al 73-58.

Ni tan sols una tècnica a Spahija, per protestar unes passes de Thomasson, no han donat força als manresans, que han vist com els bascos augmentaven la diferència fins als 17 punts (77-60), matisats per un triple de Moneke (77-63).

Sense opcions, però amb el play-off (107-85)

Si el Baxi volia fer alguna cosa per remuntar, s'havia de notar en els primers minuts del quart període, però no ha estat així. El Baskonia ha tingut un bon inici, ja llançat, i ha ampliat la distància per primer cop fins als vint punts amb un altre triple de Fontecchio (83-63). Segurament, amb un base com Dani Pérez el Baxi hauria pogut tenir més control, però no ha estat així. Amb Thomasson cansat i amb el jove Naspler no n'hi ha hagut prou per posar-hi més ordre.

Així, Peters i un Baldwin llançat anotaven de totes maneres. Enoch ha posat una mica d'ambient amb la quarta falta i tot seguit la cinquena per una tècnica, però ha estat una pedreta en el camí. L'avantatge es trobava per damunt de la doble desena i es tractava que no ascendís fins als 29 per signar ja de manera matemàtica la classificació per als play-off. Els bàsquets finals de Valtonen i de Vaulet han estat suficients per no haver de patir per aquest tema. El partit s'ha acabat amb 107-85 a l'espera de recuperar gent per pròxims reptes.

