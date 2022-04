El Bàsquet Manresa és l'equip que menys gasta en la seva plantilla, 1,5 milions

El portal especialitzat en economia i esport 2PlayBook va publicar ahir un informe a la seva web, difós per les xarxes socials, que deixa clar el mapa econòmic dels divuit equips que formen part de la Lliga Endesa. Una de les conclusions clares, que ja se sabia, és que dos dels tres clubs de futbol, Barça i Reial Madrid (l’altre és el Betis) disputen una competició a part, amb uns recursos que arriben a ser de fins a 20 vegades més que els dels modestos. L’altra és que el Manresa, si atenem a la classificació, és l’equip que ha aconseguit escalar més posicions a la classificació des del rànquing de pressupostos, fins a l’actual de la lliga regular de l’ACB.

D’aquesta manera, i sempre segons aquestes xifres, els manresans són el club de l’ACB que té un pressupost més baix, de 2,7 milions d’euros, empatat amb un dels altres que tampoc no és capital de província, ni de comunitat autònoma, el Fuenlabrada. El tercer és el Joventut. Els bagencs, però, superen els madrilenys en què han gastat menys en la compaginació de la plantilla, en concret 300.000 euros.

Cap fitxatge

Un dels aspectes que han afavorit el Baxi per gastar menys és que enguany no ha fet cap fitxatge a mitja temporada [excepte de l’efímer de Txemi Urtasun] per cobrir vendes o lesions. L’única baixa, la del letó Janis Berzins, no ha estat coberta perquè s’ha decidit que ja hi havia recursos a la plantilla i, sinó, s’ha completat amb els repescats Naspler i Sagnia.

A l’altra banda de la llista trobem el San Pablo Burgos i el MoraBanc Andorra, clubs que ocupen el novè i desè lloc quant a pressupost i han jugat competició europea i, en canvi, són penúltim i últim a la classificació.