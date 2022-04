Baxi-Betis: El Manresa perd un partit a casa gairebé quatre mesos després (96-102)

El Baxi Manresa ha perdut a casa contra el Coosur Reial Betis (96-102). És la primera derrota al Congost en lliga des del 4 de gener, contra el Reial Madrid, i en totes les competicions des de dos dies després, contra el Hapoel Jerusalem. Un Betis que es troba en un gran moment i que va sumant victòries per no baixar ha fet un partidàs i, tot i que el Baxi li ha donat rèplica a estones, no ha arribat a temps de fer quedar el triomf a casa.

Naspler ha estrenat titularitat en una formació titular que retornava Thomasson a la posició de dos, aquella en què no ha de tenir tan desgast. Els primers minuts han estat espessos per les dues bandes, tot i que amb control en el marcador del Baxi, que ha trobat un Vaulet inspirat, autor de cinc punts consecutius que situaven el 7-4. De tota manera, l’atac dels locals no era fluïd i Moneke ha comès la seva segona falta personal llançant-se per buscar una bola. El Betis s'ha despertat després d’una acció espectacular de Pasecniks, amb una gran esmaixada, i després ha anat trobant jugadors inspirats des del perímetre. Johnson ha empatat el partit amb el seu primer triple i, després d’un carrusel d’avantatges, els andalusos han clavat un parcial de 2-12, després d’un altre tir de tres del mateix jugador nord-americà i el tercer del seu equip de Bertans. El 13-21 ha obligat a demanar temps mort a Pedro Martínez.

Ha estat Naspler qui ha tallat la mala ratxa amb un triple, més per talent que per acció d’equip, però aleshores ha sorgit Vito Brown. Cinc punts seguits de l’ala-pivot han permès que el conjunt verd-i-blanc marxés al primer descans amb vuit punts de renda (18-26) i sensació de superioritat sobre una dèbil defensa amfitriona.

Tot i el bàsquet inicial de Moneke, a qui se n’hi ha anul·lat un altre per un tap legal de Brown, el Betis ha tornat a iniciar bé el quart amb un 2+1 de Shannon Evans que ha donat la màxima diferència al seu equip (22-31). Aleshores, Pedro Martínez ha retirat els tresos de la pista, s'ha quedat sense cincs i ha jugat amb un equip de petits que ha propiciat els bàsquets de Steinbergs, molt actiu, i Moneke, que han provocar el temps mort de Luis Casimiro (26-31).

Clínic de triples

Aquest ha estat el moment dels franctiradors. Els superespecialistes de cada equip, Bertans i Rafa Martínez. Sumats al de Steinbergs han posat el marcador en 35-37. A més, Pasecniks cometia la tercera falta i els bons minuts de Bako han deixat el Baxi a un sol punt del rival (39-40). Però els locals han errat diversos atacs per posar-se a davant i el Betis ho ha aprofitat. En una sèrie final de Brown, Wiley i un explosiu Evans, unida a la bona defensa, els sevillans han tornat a eixamplar la distància i han anat al descans guanyant de vuit (43-51).

Calia un canvi de dinàmica a l’inici del tercer quart i aquesta ha estat capitalitzada per Chima Moneke. Set punts de l’ala-pivot, després de l’inicial de Naspler, molts d’ells en transició, han posat els fonaments de la remuntada. A més, després ha iniciat una contra que ha acabat amb un triple del fins aleshores erràtic Thomasson per al 55-56. Tot i que després ha comès la tercera falta, els seus companys han pres el relleu, sobretot un Valtonen que s'ha destapat amb set punts i un triple en contraatac (69-65) que encara hauria pogut ampliar més de no haver fallat un tir lliure. El Baxi havia situat una zona 3-2 per col·lapsar les penetracions d’Evans, però Pacseniks, des del cor de la zona, i el mateix nord-americà, amb un triple, han capgirat el marcador (69-70) abans d’un últim atac caòtic dels locals.

L’inic del darrer quart ha estat de gran qualitat, començant pel 2+1 de Rafa i seguint per l’entrada de Shannon Evans, amb bàsquet i falta que ha situat el 75-76. Abans, un bon triple de Valtonen i després, un bon cop de dits de Moneke. El Betis tenia dificultats amb la zona i, a més, el seu millor tirador, Bertans, havia comès la quarta falta. Els problemes han arribat amb la quarta de Moneke en un bloqueig a Cvetkovic, encara amb set minuts per davant. A més, el serbi ha clavat un triple tot seguit (78-79). Tot estava obert per als últims minuts i Pedro Martínez ha vist com li assenyalaven una tècnica per protestar una falta no indicada d’Evans a Steinbergs. S’entrava en els últims minuts amb errades per totes dues bandes, finals de possessió incloses. Era el moment de les estrelles, Thomasson i Evans, però una pilota robada al nord-americà del Baxi ha permès Wiley posar un coixí de quatre punts (80-84). Bertans cometia la cinquena falta i Maye deixava la hibernació amb un triple dificilíssim (83-84). Llavors, però, ha respost Eulis Báez des de la mateixa distància i contestava Thomasson (85-87). Un rebot perdut per Maye a mans d’Almazán i aprofitat per Báez han donat quatre punts de nou als visitants. Per sort, l’andalús errava un triple i el Baxi, amb tot d’exteriors, trobava un ganxo agònic de Vaulet (87-89) a poc més d’un minut i mig.

No s’aturaven els encerts, amb una nova pilota interior que aprofitava Wiley a 1.19 (87-91). Per sort, Rafa ha trobat punts fàcils amb dos tirs lliures, però en fallava un d’important (88-91, a 1.06). Seguia el Baxi en zona i la trencava Johnson amb un triple alliberat (88-94). Ho pal·liava Moneke, però faltava poc. El nigerià feia la cinquena sobre Cvetkovic i el balcànic, ex del Manresa, no perdonava per al 90-96. Maye donava esperances amb un altre triple frontal (93-96). A 22 segons, Evans treia una falta i anotava els tirs lliures per al 93-98. Però Thomasson no ha llançat la tovallola i n’ha encertat un altre (96-98). Rafa feia falta a Evans a 13 segons i els col·legiats han tancat el partit amb una antiesportiva. El bètic no ha fallat (96-100). Després, Maye n'ha fet una sobre Báez, que tampoc no ha perdonat (96-102, a 12 segons). L’últim atac manresà ja no va ha donat fruit.